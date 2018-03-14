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Ирландия Болдуин обнажила свою огромную грудь
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Ирландия Болдуин обнажила свою огромную грудь 

WDay.ru 14 марта 2018
Фото: WDay.ru
Модель чаще всего радует своих фанатов красивыми селфи, но тут решилась показать и другие части тела.
Чтобы стать популярным и любимым всеми, нужно выкладывать в сеть больше обнаженных снимков — именно так считают многие знаменитость и чуть ли не каждый день публикуют свои голые фото. Ким Кардашьян и Эмили Ратаковски практикуют это уж слишком часто. А вот дочь Алека Болдуина и Ким Бейсингер, Ирландия, хоть и не считает это залогом успеха, но все-таки иногда делает это. На днях актриса и модель решила побаловать своих фолловеров пикантным снимком, который у всех вызвал шквал эмоций.
Публикация от Ireland Basinger-Baldwin (@irelandbasingerbaldwin)
Мар 13, 2018 в 2:22 PDT  На фотографии Ирландия запечатлена в расстегнутом бомбере, одетым на голое тело. Одной рукой звезда держит свою объемную грудь. На фотографии она выглядит уж очень сексуально. До этого момента Болдуин хоть и не часто, но участвовала в откровенных съемках, где демонстрировала свои роскошные формы.
Несмотря на то что девушка все чаще пробует себя в качестве модели, а не актрисы, выглядит она не так уж и хрупко. Она старается придерживаться здорового образа жизни, но и не отказывает себе в мучном и сладостях.
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