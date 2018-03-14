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Мать выставила на продажу дочь потому что «устала убирать за ней»
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Мать выставила на продажу дочь потому что «устала убирать за ней» 

Anews 14 марта 2018
Фото: Anews
Измученная капризным ребенком мать выставила свою 3-летнюю дочь «на продажу» в социальной сети после того, как обнаружила хаос, который она устроила в доме. В объявлении женщина не забыла отметить и то, насколько своеобразный характер у малышки.
Около 4 часов Зои потратила на уборку в своем доме, устраняя последствия хаоса, который сотворила ее дочь. Но проснувшись на следующее утро, молодая мама увидела, что все напрасно и девочка снова разбросала все вещи. Зои Уэльс не знала что ей делать, смеяться или плакать: дочь устроила настоящий погром. Девочка разбросала по полу игрушки, книги и сладости, разлила на ковер гель для душа. Тогда уставшая от беспорядка Зои написала шуточное объявление в социальной сети, что хочет продать свою дочь-грязнулю. Потенциальных покупателей девушка попросила писать на почту ineedsleepandacleanhouse@helpme.co.uk (мненуженсоничистыйдом@помогитемне.co.uk). «В тот день я встала в 6:30 утра. И я увидела, что мой дом выглядит так, будто в него попала бомба. Когда я сказала дочери, что ей нужно заняться уборкой, она лишь ответила, что это моя работа, потому что я взрослая. Я не знала, смеяться мне или плакать.»
На восстановление порядка после разгрома Зои понадобился весь день. Девушка попыталась уговорить дочь ей помочь, но та лишь забрала одело и ушла спать.
"Я не знаю, что будет через несколько лет, если сейчас она так себя ведет. Она может меня разбудить в 4 утра ради бутерброда, ест только то, что ей нравится. Кроме того, всем запрещено ее обнимать или целовать, если она сама того не захочет. "​Так или иначе, Зои отметила, что любит свою дочь безмерно, несмотря на ее сложный характер и все недостатки.
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