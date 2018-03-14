Мать выставила на продажу дочь потому что «устала убирать за ней» 

Измученная капризным ребенком мать выставила свою 3-летнюю дочь «на продажу» в социальной сети после того, как обнаружила хаос, который она устроила в доме. В объявлении женщина не забыла отметить и то, насколько своеобразный характер у малышки.
Около 4 часов Зои потратила на уборку в своем доме, устраняя последствия хаоса, который сотворила ее дочь. Но проснувшись на следующее утро, молодая мама увидела, что все напрасно и девочка снова разбросала все вещи. Зои Уэльс не знала что ей делать, смеяться или плакать: дочь устроила настоящий погром. Девочка разбросала по полу игрушки, книги и сладости, разлила на ковер гель для душа. Тогда уставшая от беспорядка Зои написала шуточное объявление в социальной сети, что хочет продать свою дочь-грязнулю. Потенциальных покупателей девушка попросила писать на почту ineedsleepandacleanhouse@helpme.co.uk (мненуженсоничистыйдом@помогитемне.co.uk). «В тот день я встала в 6:30 утра. И я увидела, что мой дом выглядит так, будто в него попала бомба. Когда я сказала дочери, что ей нужно заняться уборкой, она лишь ответила, что это моя работа, потому что я взрослая. Я не знала, смеяться мне или плакать.»
На восстановление порядка после разгрома Зои понадобился весь день. Девушка попыталась уговорить дочь ей помочь, но та лишь забрала одело и ушла спать.
"Я не знаю, что будет через несколько лет, если сейчас она так себя ведет. Она может меня разбудить в 4 утра ради бутерброда, ест только то, что ей нравится. Кроме того, всем запрещено ее обнимать или целовать, если она сама того не захочет. "Так или иначе, Зои отметила, что любит свою дочь безмерно, несмотря на ее сложный характер и все недостатки.