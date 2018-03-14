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Лекарства первой необходимости
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Лекарства первой необходимости 

Вечерняя Москва 14 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Собрать домашнюю аптечку, где под рукой будут все необходимые препараты и медицинские приборы, можно самостоятельно. «Вечерка» рассказывает, какие средства самые необходимые.
Состав аптечки должен быть четко структурирован, разделен на подгруппы. Заведите специальную коробку для лекарств. Ее можно разделить на отдельные секции — для разных видов лекарств.
При покупке препаратов стоит ориентироваться на рекомендации врачей и, конечно, на размер собственного кошелька.
Под рукой всегда должны быть материалы для перевязки: вата, бинт, марлевые салфетки, а также одноразовые медицинские перчатки.
В легкодоступном месте должны лежать и одноразовые бахилы. Они пригодятся, если на дом придет врач.
В обязательном порядке в аптечке должны быть термометр и тонометр. Выбор лечения, решение о вызове врача или скорой помощи как раз будет зависеть от уровня артериального давления и температуры тела.
Соответствующие лекарства — от давления и температуры — также должны быть в вашей аптечке. Если раскалывается голова, спазмы в животе — справиться с этими симптомами позволят спазмолитики. В случае если они не помогают, лучше обратиться за консультацией к доктору.
Кстати, каждый житель столицы старше 21 года может пройти бесплатную диспансеризацию. Сделать это можно один раз в три года. То есть пройти диспансеризацию можно тем, чей возраст делится на три: например, 21, 54, 72, 84, 93 года, 27, 30, 60, 78, 87 лет и так далее. Объем обследований зависит от пола и возраста человека.
Подробная информация о диспансеризации размещена на портале госуслуг gosuslugi.ru.
Кроме того, один раз в два года рекомендуется проходить профосмотры.
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