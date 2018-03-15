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38-летняя Альбина Джанабаева показала фигуру в купальнике
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38-летняя Альбина Джанабаева показала фигуру в купальнике 

WMJ.ru 15 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Альбина Джанабаева не часто радует поклонников своими фотографиями в купальнике, поэтому новый небольшой ролик вызвал бурную реакцию фолловеров. Сейчас певица вместе с мужем Валерием Меладзе отдыхает в Эмиратах, и оттуда она опубликовала видео, на котором демонстрирует свою фигуру в разных купальниках. Вот Альбина наслаждается солнцем в черном бикини без бретелек… … а вот счастливо улыбается в слитной модели. Поклонники звезды отмечают, что мама двоих сыновей Валерия Меладзе находится в потрясающей форме. Фигуре Альбины можно только позавидовать. «Красивая, молодец в такой форме»; «Вы похудели.. супер»; «Фигурка огонь!»; «Очень красивая фигура», — пишут фолловеры в комментариях. А как тебе фигура Альбины? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Instagram
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