Регина Тодоренко наконец рассказала о новом возлюбленном

@reginatodorenkoРегина Тодоренко наконец рассказала о новом возлюбленномНекоторое время назад Регина Тодоренко (27) спровоцировала слухи о романе с Владом Топаловым. В интервью она обмолвилась, что их сблизила работа в совместном спектакле, где они сыграли влюбленную пару. Затем молодые люди отправились вместе на Байкал и публиковали фото из поездки на радость поклонникам. Пока журналисты пишут очередной роман и приписывают мне беременность,?мы с @vladtopalovofficial создаём кое-что более интересное.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) Фев 24, 2018 в 7:59 PST Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) Фев 20, 2018 в 7:08 PST И вот, наконец, телеведущая, покинувшая программу «Орел и решка», рассказала, что ее на самом деле связывает с Владом Топаловым: Мы вместе работаем! Ездили с Владом на Байкал снимать программу. Какую, пока не могу сказать! Но мы вместе ведем один новый проект. Мы отлично общаемся и дружим. Но в интервью журналу «7 дней» телеведущая поспешила всех успокоить: в личной жизни у нее все хорошо. По словам Регины, она уже полгода в отношениях. Ее избранник певец и владеет бизнесом. Хм, может, это все-таки Влад Топалов? Под описание подходит! Читай также, почему в сети раскритиковали необычный снимок дочери Ларисы Гузеевой.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) Фев 23, 2018 в 4:02 PST