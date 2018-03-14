Мужчина, вышедший из психушки, зарезал жену, которую считал дьяволом

Как только родственники узнали, что 55-летний Стивен Арнольд возвращается из психлечебницы, то в доме начали прятать все ножи, ведь мужчина несколько дней назад пытался покончить собой. Дочери пытались убедить медперсонал больницы внимательнее присмотреться к состоянию отца, ведь его выписали очень рано. Но несмотря на то, что пациент во время нахождения в больнице, проявлял признаки паранойи, к совету родственников не прислушались. В ночь, когда произошла трагедия, старшая дочь как раз гостила у родителей дома. Она проснулась после того, как ей позвонили родственники и рассказали о том, что Стивен запостил странное сообщение на Facebook. Мужчина в посте убеждал людей в том, что его супруга Карен — настоящий дьявол и всем нужно быть готовыми убить ее. В страхе девушка побежала в родительскую спальню, но опоздала: 46-летняя Карен умерла от множественных ножевых ранений, а сам Стивен покончил с собой.

По словам родственников и дочерей, мужчина был популярным музыкантом в Ultrabeats. Все его знали как хорошего и милого мужчину, но психические проблемы действительно приносили ему неудобства. Так, работая сторожем, ему казалось, что коллеги и начальство над ним издеваются, в его доме стоит прослушка, а соседи отравили его собаку. ​Когда Стивен попытался покончить с собой впервые, он объяснил это депрессией после увольнения. Медсестры, наблюдавшие за его состоянием в психбольнице, уверили, что мужчина всем видом показывал, что он в порядке и раскаивается за попытку суицида.

Дочери также отметили, что по возвращении домой Стивен долгое время беспокоился о том, что теперь он не сможет найти работу, так как работодатели будут придираться к записям в медицинской карточке.