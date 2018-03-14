Как заставить коллег ненавидеть вас: 10 советов

Москва, 14 марта — «Вести. Экономика». Чтобы произвести впечатление на нового человека, вам требуется всего несколько секунд. И в течении этих секунд важно все, от запаха до звучания вашего имени. Ниже мы расскажем о том, какие черты эксперты считают неприятными и отталкивающими с научной точки зрения. Это касается не только личного общения, но и знакомств в интернете. Размещать слишком много фотографий в FacebookЕсли вы — человек, который любит выкладывать фотографии с любого значимого или не очень значимого мероприятия в социальные сети, то вам, вероятно, следует остановиться. Исследование, проведенное в 2013 году, показало, что если вы выкладываете слишком много фотографий в сеть, то это может навредить вашей личной жизни. Так, некоторым членам семьи или друзьям может не нравится то, что вы выкладываете слишком много фотографий, на которых есть и они. Или напротив, бывает так, что членам семьи не нравится, когда у вас слишком много фотографий друзей, а друзьям не нравится, когда у вас слишком много фотографий семьи. Иметь слишком мало или слишком много друзей на FacebookИсследование, проведенное в 2008 году экспертами Michigan State University, в рамках которого были опрошены студенты по поводу фиктивных профилей на Facebook, показало, какие профили будут нравиться больше. В результате исследования эксперты выяснили, что оптимальное количество друзей — это около 300. Если друзей около 100, то рейтинг такого профиля падает, то же самое происходит и в случае, если у человека больше 300 друзей. Эксперты подчеркивают, что люди, у которых более 300 друзей, воспринимаются как люди, которые слишком много времени проводят онлайн и добавляют в друзья слишком много людей не из-за реальной дружбы, а от отчаяния и желания привлечь к себе внимание. Раскрывать что-то слишком личное на раннем этапе отношений В целом, люди очень ценят откровенность, и им нравится, когда перед ними раскрывают личную информацию. Однако психологи отмечают, что если вы рассказываете о чем-то слишком личном, причем на этапе, когда для таких откровений еще рано, то это может оттолкнуть партнера. Важно соблюдать баланс, и на каждом этапе отношений выдавать именно то количество информации и в той степени, которая соответствует ожиданию партнера. Если вы будете делиться воспоминаниями детства или рассказывать о своем хобби, этого будет вполне достаточно для ранних этапов. Задавать вопросы и ничего о себе не рассказывать То же самое исследование 2013 года показало, что важна взаимность. Как правило, люди начинают испытывать к вам симпатию, если в ответ на их откровенность вы тоже делитесь чем-то личным. Если вы хотите расположить к себе человека, то не стоит все время только задавать вопросы. Ваш собеседник не должен чувствовать себя так, как будто он находится на допросе. Рассказывайте о себе, это может заинтересовать вашего собеседника. Скрывать свои эмоцииИсследования показывают, что если вы будете открыто показывать свои истинные эмоции, то это позволит вам стать более привлекательным для окружающих, чем если вы будете их прятать. В исследовании 2016 года испытуемые смотрели сцены, в которых актеры либо вели себя естественно, либо старались подавить свои эмоции. Результаты доказали, что людям нравится, когда вы показываете свои эмоции, а не скрываете их. Эксперты отмечают, что если человек старается скрывать свои эмоции, то это может восприниматься как отсутствие интереса. Вести себя слишком приветливоКажется логичным, что если человек ведет себя приветливо и вежливо, то люди однозначно будут ему симпатизировать. Однако иногда это совсем не так. Исследование 2010 года, которое провели эксперты из Washington State University и Desert Research Institute, показало, что зачастую людям не слишком нравится общаться с вежливыми и сострадательными людьми, которые, кроме того, демонстрируют альтруистичное поведение. Дело в том, что на фоне этих людей они чувствуют себя плохими. Нервничать слишком сильноНе позволяйте никому видеть, как ваши руки становятся мокрыми от волнения. Исследования показывают, что такое поведение накладывает большой отпечаток на то, как люди вас оценивают. Важен даже запах пота, когда вы волнуетесь, причем, согласно исследованию 2013 года, проведенного экспертами Monell Chemical Senses Center, запах пота, вызванный стрессом, вызывает более негативную реакцию, чем запах пота, например, от физических нагрузок. Не улыбатьсяКогда вы знакомитесь со слишком большим количеством новых людей, вам может казаться, что улыбка прилипла к вашему лицу или что ваши мышцы устали улыбаться. Но оно того стоит, поверьте. Согласно многочисленным исследованиям, у людей вызывают симпатию те люди, которые улыбаются и находятся в открытой позиции, так как такие люди воспринимаются как более симпатичные и готовые к диалогу. Забывать имя собеседникаИнтересные исследования были сделаны Цюрихским университетом. Эксперты отмечают, что если вы не называете человека по имени или не пишете его имя в своем деловом письме, то вы выглядите в глазах этого человека менее симпатичным и даже менее компетентным. Вести себя так, как будто вам кто-то не нравитсяПсихологи давно отмечают, что существует взаимность симпатии и антипатии. Если кому-то мы нравимся, то, вполне вероятно, этот человек будет симпатичен и нам. Это объясняется тем, что если человек нам нравится, то мы ведем себя с ним более дружелюбно и открыто, что вызывает у него ответную реакцию.