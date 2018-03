Первое впечатление обманывает людей все чаще

Принимая решение относительно того, стоит ли доверять тому или иному человеку, люди чаще всего опираются на свой предыдущий опыт. Если новый знакомый напоминает нам ненадежного человека из прошлого, это автоматически заставляет нас относиться к «новичку» с подозрением и опаской, выяснили американские ученые. Доктор Ориел Фелдманхол с факультета психологии университета Брауна, профессор Джозеф Дансмор с факультета психиатрии университета Техаса, Линдсей Хантер с факультета психологии университета Нью-Йорка, а также Александр Тодоров и Элизабета Фелпс утверждают, что поведенческие нормы отражены на уровне нейронов, которые избирательно кодируют передачу социальной ценности и тем самым упрощают механизм принятия решений. Результаты серии своих экспериментов исследователи опубликовали в журнале Proceedings of t of the national Academy of Sciences of the USA.

Участники первого этапа эксперимента в ходе игры, связанной с денежными вложениями, должны были решить, кто из незнакомцев поможет им разбогатеть или же наоборот — заберет все деньги себе. Ученые проинструктировали «незнакомцев» вести себя определенным образом. В результате часть из них действовала по схеме, которая вызывала сильное доверие, вторая — частично заслуживала доверие и третья — совсем не вызывала доверие. По факту, игроки, которые заслужили доверие, 93% времени игры делились деньгами, а те, что не заслужили — только 7%. На втором этапе эксперимента игроки должны были выбрать себе партнеров для следующей игры. Они обладали внешним сходством с первыми игроками. В основном, все выбрали тех, кто оказался похож на вызывающих доверие в первом этапе и проигнорировали людей, которые внешне напоминали игроков, вызвавших недоверие в первом туре.

На последнем этапе исследования после анализа активности мозга испытуемых, было замечено, что повышенная активность при принятии решения происходит в области, где расположено миндалевидное тело, которое играет большую роль в закреплении эмоционального опыта.

Российские психологи уверяют, что из-за перегруженного информационного поля первое впечатление для большинства людей становится все более обманчивым. А то, что люди привыкли называть «интуицией» или «подсознанием», на деле оказывается процессом анализа информации мозгом, рассказала корреспонденту «МИР 24» психолог Лариса Суркова.

«На момент встречи двух людей у каждого из них есть свой багаж знаний. Их можно представить в виде некоего фотоальбома или библиотеки, встроенных у нас в чертогах разума со сложной информацией, которую мы получаем из окружающего нас информационного поля. У современного человека это поле более чем перегружено. Еще 30-40 лет назад у людей не было такого объема информации, поэтому процесс формирования первого впечатления был другим. Из-за того, что сейчас информации очень много, далеко не всегда есть возможность ее анализировать», — сказала Суркова.

При этом, по словам психолога, из-за обилия доступной негативной информации люди часто предпочитают сознательно ее избегать и не концентрироваться на негативных деталях. Но даже в этом случае мозг ее запоминает и все равно использует в качестве опыта.

«Многие сознательно стараются отгородиться от негативной информации. Например, при просмотре новостной ленты люди не останавливаются на фотографии маньяка, чтобы ее рассмотреть. Многие даже сознательно бегут от фотографий из разряда «их разыскивает полиция» для того, чтобы не создавать для себя отрицательную среду, чтобы не бояться и не фокусироваться на негативных деталях. Но наш мозг воспринимает эту информацию иначе и откладывает ее в свой «фотоальбом». Когда мы впервые встречаемся, наш мозг начинает с огромной скоростью анализировать информацию. Если мы встретились с лысым человеком, а две недели назад видели какого-то лысого человека в подборке «их разыскивает полиция», у нас сразу возникает некое недоверие», — заметила она.

Именно этот механизм объясняет попытку некоторых людей при поиске новых партнеров искать тех, кто внешне напоминает им предыдущих возлюбленных. Подсознательно такие люди хотят «попробовать» еще раз.

«Очень часто люди говорят об интуиции, о подсознании, не зная о том, почему у них формируется то или иное отношение к человеку. Зачастую такое происходит с бывшими возлюбленными. Если расставание было трагическим и тяжелым, то наше сознание в будущем сработает либо на то, чтобы новый партнер был похож на бывшего, чтобы «попробовать» еще раз, либо наоборот — наше подсознание включит защиту: «он тебе не нужен», — сказала Суркова.

Сколько бы ни говорили о том, что ум и чувство юмора — это главное во время знакомства, на практике решающую роль все же играют внешние данные, уверяет психолог.

«Первое впечатление о человеке всегда складывается по внешним данным, как бы мы ни любили говорить о том, что главное — это ум и чувство юмора. Первые 40 секунд, которые описаны в трудах по психологии, закладывают в нас то самое первое впечатление. Как правило, оно оказывает достаточно серьезное влияние на все наши дальнейшие отношения. Это кстати то, с чем постоянно борются hr-специалисты, которые отвечают за набор персонала в крупные компании. Они принимают участие в мастер-классах, где их обучают блокировать эмоции в первые 40 секунд общения. Именно в это время профессионалы могут допустить серьезную ошибку, когда оценка соискателя происходит по внешним признакам, а потом оказывается, что они упустили крутого специалиста», — добавила Суркова.

Можно ли преодолеть этот механизм? И что делать, чтобы первое впечатление о вас не сыграло с вами злую шутку. В первую очередь, необходимо улыбаться, хоть в России это и не очень принято.

«Чтобы вызвать доверие при первом знакомстве, прежде всего, нужно улыбаться. Это изначально в нас заложено генетически. Улыбка производит впечатление благонадежности и спокойствия, располагая к себе собеседника. Улыбаясь, мы передаем другим людям сигнал хорошего отношения к ним. К сожалению, в российском менталитете улыбка не заложена, хотя на нас она действует так же, как и на всех остальных людей. Просто нам нужно чуть больше времени, чтобы привыкнуть к этому и не чувствовать подвоха», — говорит эксперт.

Наша отличительная эмоциональная черта заключается в том, что в большинстве случаев мы видим в улыбке неискренность, отмечает специалист. «В наши головы очень долго вбивалось, что смех без причины — „признак дурачины“. Поэтому мы изначально закрыты. Но если возьмем другие страны, где улыбка считается нормой, то там она является залогом приятного первого впечатления. Например, в США. Там люди улыбаются искренне, потому что они легко вступают в контакт. Улыбка для них — это, прежде всего, форма общения. Они запросто могут подойти к незнакомому человеку и сказать „О, какая классная у тебя сумка! Где купил?“. Поначалу, такое поведение кажется странным. Но потом любой, даже самый закостенелый в своих принципах человек, расслабляется и становится внутренне свободнее», — говорит психолог.

Страх и ненависть

На собеседованиях

Второе правило — не переходить в общении «сразу к делу». Несколько вопросов и теплых фраз не займут много времени.

«Стоит улыбнуться, спросить, как дела, как настроение. Сказать слова, которые расположат любого человека к вам. Потому что таким образом вы даете понять, что вы позитивно настроены по отношению ко всем присутствующим. В этот момент возникает взаимное доверие. Не стану советовать соблюдать какие-то правильные психологические тона в одежде, чтобы вызвать доверие при первой встрече. Человек в розово-зефирных одеждах совершенно необязательно будет приятным собеседником или хорошим родителем, например. Вы должны существовать в рамках своего эмоционального комфорта. Поэтому улыбка и приятная фраза — залог приятных доверительных отношений. Если же окружающие восприняли это в штыки, для вас это должен быть сигнал, что не нужно доверять таким людям и вступать с ними в близкую коммуникацию», — добавила она.

