В Тверском районе отремонтируют жилой дом

Согласована проектная документация на проведение капитального ремонта семиэтажного 11-секционного многоквартирного дома на улице Каретный Ряд в центре столицы. Кирпичное здание было построено в 1957-1961 годах по индивидуальному проекту. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В рамках проектной документации предусматривается ремонт приямков входа в подвал с окраской по подготовленной поверхности, а также спусков в подвал с последующим ремонтом ступеней. Работы предусматривают замену оконных блоков на лестничных клетках в подъездах № 1, 5, 6, 7 на двухкамерные стеклопакеты в ПВХ-профиле, устройство мусоропровода и восстановление кирпичной кладки после её замены.

Помещения мусорокамер обработают антисептическим составом и заменят облицовку стен и пола. Проектом запланирован ремонт потолка с последующим окрашиванием, а также демонтаж старых и установка новых металлических входных дверей. Кроме того, в подвале заменят покрытие стен и стяжек пола. В рамках работ предусмотрен восстановительный ремонт в зонах замены коммуникаций по всему объему здания, при этом существующая планировка помещений сохранится.