Ещё
В Тверском районе отремонтируют жилой дом
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Тверском районе отремонтируют жилой дом 

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве 14 марта 2018
Фото: Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве
Согласована проектная документация на проведение капитального ремонта семиэтажного 11-секционного многоквартирного дома на улице Каретный Ряд в центре столицы. Кирпичное здание было построено в 1957-1961 годах по индивидуальному проекту. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
В рамках проектной документации предусматривается ремонт приямков входа в подвал с окраской по подготовленной поверхности, а также спусков в подвал с последующим ремонтом ступеней. Работы предусматривают замену оконных блоков на лестничных клетках в подъездах № 1, 5, 6, 7 на двухкамерные стеклопакеты в ПВХ-профиле, устройство мусоропровода и восстановление кирпичной кладки после её замены.
Помещения мусорокамер обработают антисептическим составом и заменят облицовку стен и пола. Проектом запланирован ремонт потолка с последующим окрашиванием, а также демонтаж старых и установка новых металлических входных дверей. Кроме того, в подвале заменят покрытие стен и стяжек пола. В рамках работ предусмотрен восстановительный ремонт в зонах замены коммуникаций по всему объему здания, при этом существующая планировка помещений сохранится.
Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве: последние новости
Особняк Рутковских в Большом Козловском переулке отреставрируют
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность44
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело82
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой27
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников40
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи7
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение