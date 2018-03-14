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Новосельцев работает в полном объеме, Хагуш приступил к беговым нагрузкам
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Новосельцев работает в полном объеме, Хагуш приступил к беговым нагрузкам 

Спорт-Экспресс 14 марта 2018
Главный врач тульского «Арсенала» Александр Резепов рассказал о положении дел с травмированными игроками. По его словам, Иван Новосельцев работает в полном объеме, а Анри Хагуш приступил к беговым упражнениям.
— Какова ситуация с травмированными?
— На данный момент у нас в лазарете два человека. Первый — Гия Григалава, который получил травму в последней игре буквально на 5-ой минуте, у него повреждение задней поверхности бедра. Потребуется длительное восстановление, по нашей оценке — от 4 до 6 недель. Второй — Хабиб Маига, он получил повреждение в первой игре этого года. У него достаточно тяжелое травматическое повреждение, мы планируем, что его восстановление займет 4 недели или чуть больше.
— Это мышечное повреждение, оно как-то связано с холодной погодой?
— Да, мышечное. Фактор погодных условий, конечно, присутствует, хотя и не является основным в данном случае. Поле мерзлое, есть определенные моменты по разогреву мышц и сухожилий. Всё сказывается.
— Какова ситуация с Хагушем?
— Анри Хагуш сейчас приступает к беговым нагрузкам. У него просто мышечный спазм, ничего серьезного. Думаю, что с «Ростовом» он сможет сыграть
— Иван Новосельцев полностью восстановился?
— Да, Новосельцев работает в полном объеме, занимается в общей группе. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)
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