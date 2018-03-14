Ее не узнать: постройневшая победительница «Голоса» Дина Гарипова стала экспертом «Модного приговора»

Дина Гарипова была и остается победительницей первого сезона музыкального проекта «Голос». Во время участия в шоу певица обладала довольно женственными формами, теперь же Гарипову довольно сложно узнать: за последние несколько лет она феноменально похудела и преобразилась. Подтверждение тому свежие фото Дины, сделанные на съемках программы «Модный приговор» на Первом канале, куда победительница «Голоса» пришла в качестве гостьи.

Для появления на публике Дина выбрала брючный костюм синего цвета, который великолепно подчеркивал ее точеную фигуру. «Замечательно подобрали костюм! Сидит великолепно и цвет к лицу», «Смотрела выпуск. Вы так замечательно выглядите и так достойно держите себя. Красавица, молодая, стройная, стильная!», «Само очарование! Это тот случай, когда в человеке все прекрасно!», — хвалили Гарипову поклонники.

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Напомним, что в одном из интервью певица признавалась, что в какой-то момент решила кардинально изменить подход к питанию: она вместе с супругом отказалась от жареной и жирной пищи, похудев за первые месяцы подобной «диеты» аж на восемь килограммов.