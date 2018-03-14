Генерал из Нигерии, скряга и любитель русских женщин: как найти принца на сайте знакомств?

Знакомства в сети давно стали не какой-то виртуальной выдумкой, а реальностью. Но, как и в обычной жизни, там полно ловушек, капканов и прочих подводных кмней. Альфонсы, женатики и скамеры — как их распознать и избежать разочарований.

В наше время онлайн-знакомствами уже никого не удивишь: если у вас не стоит Тиндер или вы никогда не регистрировались на сайте знакомств, значит ваша подруга уж точно вышла замуж за иностранца с какого-нибудь eDarling или соседа, с которым долго переписывалась в жж (на «Дамочке», в «Одноклассниках»). В общем, поиск партнера онлайн — больше не забава для фриков, а вполне себе работающая схема. Ну действительно, где еще знакомиться девушке, когда у нее работа-друзья-увлечения, иногда еще и дети. Не в библиотеке же? Поэтому мы подготовили для вас серию публикацию об онлайн-знакомствах, и начнем, в лучших традициях, с запугивания. Делаем это из лучших побуждений: предупрежден, значит вооружен!

Итак, вы создали анкету/профиль, нашли лучшие свои фотографии (без обмана, чтобы не было потом недопонимания) и даже начали переписку со вполне милым Сережей-Хавьером-Николя. Чего (и кого) нужно опасаться. Ваш новый друг, такой милый и романтичный, может быть женат. Да, женатые мужчины тоже сидят на сайтах знакомств в поисках развлечений — иногда дело не заходит дальше флирта и переписки, иногда все становится более серьезным, и о жене «жертвы» узнают в последний момент, когда сами уже готовятся к свадьбе. «Моя подруга познакомилась с американцем — турок, работает айтишником, живет в Нью-Йорке. Все проверки прошел — и общение ночью, и внезапные звонки, то есть была уверенность, что он не врет и что не женат. Договорились увидеться в Стамбуле. Он сообщил ей даты отпуска, она купила себе билеты (все-таки современная независимая женщина). И ночью, когда она ехала в поезде в аэропорт, чтобы лететь на встречу, он признался, что никуда ехать не собирался, что у него жена и двухлетний сын. Что он ее очень любит, но с женой развестись не может. Конечно, жена в этой истории была ужасной стервой и тираном, но сын не при чем. После этого он предложил моей подруге приехать к нему и стать „второй женой“, обещал помочь с грин-картой. Подруга умудрилась не распсиховаться, он компенсировал ей расходы на билеты, но на этом отношения закончились».

Он может быть «со странностями». Это не значит, что в сети ищут знакомств только извращенцы, их столько же в реальной жизни, просто при личной встрече это более очевидно. «Познакомилась с испанцем, очень милый и обходительный. Встретились. И вечером того же дня мне приходит фото в полный рост с волосатой спиной и задницей, с комментарием: „Сладких снов, жду того же в ответ“. Я написала, что волос на попе у меня нет, так что ответа не будет, и удалила свою анкету!» «На сайте языкового обмена познакомилась с перуанцем, живущим в Аргентине, он почти сразу попросил домашний номер, мол, так гораздо дольше разговаривать можно, я и дала, о чем потом очень долго жалела. Сначала товарищ показался таким интересным, романтичным кабальеро, а потом прозвенел первый звоночек: мне закатили сцену ревности, когда я в мессенджере не спешила отвечать на его сообщения, меня заподозрили в параллельном общении еще с кем-то. В порыве гнева мне стали звонить на все телефоны, в том числе на домашний, прекрасно зная, что у нас уже очень поздно и что дома спят родители. На следующий день передо мной дико извинялись, слезно просили прощения. И дальше начались качели: то „люблю, трамвай куплю!“, то „ты надо мной смеешься, ты пожалеешь об этом!“, потом букеты роз в камеру, серенады в микрофон, а на заднем плане на плакатах „Я люблю тебя “. Я пыталась от него отделаться и по-хорошему, и по-плохому, и спокойно объясняла, что хватит уже. Он создал в ФБ аккаунт с моими именем и фамилией, залил туда мои фото и стал добавлять всех моих друзей и пытаться с ними общаться от моего имени. Потом написал мне, что разузнал, где я работаю и собирается на меня руководству слать компромат. В какой-то момент я хитро слилась из эфира, сказав, что уволилась с работы, мобильный был якобы корпоративный, сдала. Несколько месяцев не отвечала ни на звонки, ни на письма, ни на угрозы, ни на слезную мольбу. Он все продолжал. Однажды я не выдержала и пожаловалась будущему мужу (о чем тогда еще и не знала), так муж написал ему письмо, что он якобы агент Интерпола и крайне возмущен его поведением, что если не прекратит меня доставать, передаст информацию аргентинской полиции, и те им займутся. Что интересно, мой маньяк реально поверил и в штаны наложил! Прошлым летом он мне снова написал, я чуть не поперхнулась и не перекрестилась! Но уже в таком ключе, что прости, был дурак, надеюсь, что ты счастлива». «Познакомилась по фейсбуку с парнем, все хорошо: харизматичный, начитанный, веселый, вроде как и поговорить можно, и потусить он не против. Прилетела к нему знакомиться, остановилась в отеле, чтобы ничего не обещать. И вот у нас романтический ужин в дорогом ресторане, все идеально. Открывая вторую бутылку вина, кавалер вдруг резко извиняется и бежит в туалет. Я жду, его нет — 5 минут, 10, 20. Тут приходит от него смс: „Я во второй кабинке справа, мне нехорошо“. Я иду туда, туалет общий, а он стоит посреди туалета голый, протягивает мне руку и зовет за собой в кабинку. Быстро появилась охрана, парня увели (он при этом плакал), а я попала на счет в 150 евро, тоже плакала». «Познакомилась с парнем из Австралии, неделю переписывались, потом решили созвониться. Три дня он рассказывал мне, как собирается на рыбалку, я кивала головой и поддерживала разговор как правильная женщина. На четвертый день разговоров о рыбалке камера скайпа вдруг показала мне тарелку с чем-то белым. И в ту же секунду в эту тарелку сверху начал опускаться огромных размеров мужской половой орган. От неожиданности я выключила скайп и больше не рыбачила!»

Он может оказаться секс-туристом. Все довольно просто: мужчина знакомится с несколькими девушками из Москвы/Петербурга/Киева/другого города, договаривается с ними о встрече, составляет расписание и приезжает: в понедельник у него Марина, во вторник — Ольга, в среду — Татьяна, в в субботу — Евлампия. Ничего личного, просто очень уж удобно. «Мы познакомились в Тиндере в Амстердаме и встретились пару раз там, а через месяц он прилетел в Москву. Все было очень весело, не то чтобы я планировала серьезные отношения, но точно не предполагала, что помимо меня у него еще две подружки, с которыми он также прекрасно проводит время. Он этого совсем не стеснялся, на мое негодование отреагировал недоумением, сказал, что мы ни о каком эксклюзиве не договаривались». «Мне 48 лет, и в этом возрасте встретить мужчину не так просто, как в 20. Поэтому я зарегистрировалась на сайте знакомств, начала переписываться с несколькими мужчинами. Постепенно остался один, очень милый немец. Через три месяца общения он выразил желание приехать в Санкт-Петербург, познакомиться со мной и с моей культурой. Остановился в гостинице. Мы провели прекрасно время вместе, потом он исчез на два дня и не отвечал на звонки. Так я узнала, что у него назначено несколько встреч с разными женщинами. Он в итоге сознался сам, объяснил, что билеты дорогие и „чего время терять“, вдруг с одной не сложится». «Мой друг просто целенаправленно ездил в Киев для того, чтобы заниматься сексом. В Германии с этим сложнее, а он красавчик, юрист, украинские девушки ему нравились больше, чем испанские. Длилось это года два, потом он влюбился и женился, но эти два года за него шла настоящая война».

«Вся магия может раствориться при личной встрече. Действительно, общение онлайн и в реальности — это разные вещи. Вам может казаться, что он — ваша вторая половина, но вы встретитесь и поймете, что вам не нравится, например, запах». «Познакомилась с парнем из своего города, он работал и жил в Лос-Анджелесе. Но сначала он мне этого не сказал, мы общались на сайте, он предложил встретиться, а потом признался, что сейчас в Америке. странный такой. Мы болтали обо всем, и возникало чувство что между нами та самая химия, что мы понимаем друг друга с полуслова, и это было особенное чувство. Однажды он сказал, что его друг едет в Одессу, и он передаст подарок для меня. Прихожу на встречу — а там мой принц, собственной персоной, но без подарка. Мы пошли гулять, и было ощущение, что вот эта вся магия между нами просто исчезла. Что это не мой человек. Так мы прогулялись, поболтали, распрощались и потом больше ни единого слова не написали друг другу. Я очень хорошо запомнила это ощущение огромной разницы между восхищением и влюбленностью в человека из интернета и полным равнодушием в реальной жизни».

Разница в менталитете: отношение к деньгам. На форумах «русских невест» темы обсуждений финансов — самые жаркие, есть даже определенные «правила» или «кодекс». Действительно, проблема существует: если для россиянки совершенно естественно, что во время ухаживаний мужчина платит за все, то европейский ухажер может спокойно предложить разделить счет 50 на 50. «Мы общались онлайн уже около четырех месяцев, и он позвал прилететь к нему в гости. Я рассчитала примерную стоимость поездки и выслала ему смету, где все было подробно расписано. Он предложил разделить расходы на мое путешествие 50 на 50, я сказала, что сейчас не могу себе этого позволить. На этом наше общение прекратилось». «У нас была супер-романтическая переписка, мы уже обсуждали, какую хотим свадьбу и как назовем детей. Он прилетел в Москву, мечты сбывались! Мы пошли в ресторан, и в конце ужина он предложил мне разделить счет напополам. Я так обомлела, что даже не нашлась, что ответить. Потом вызвала такси. Он собирался ехать со мной, но я ответила, что раз у нас ужин пополам, то и кровати разные. Для меня неприемлемо, что мужчина не может заплатить за свою даму».

Вы можете наткнуться на скамера. Это особый вид мошенничества, которым занимаются многие в Нигерии, например. От лица бравого капитана флота США вам будет писать целая группа. Цель одна: заставить вас заплатить. Истории могут быть самыми разными, и в любом случае он обещает все компенсировать! Распознать можно почти моментально — у мошенников очень плохой английский. «Знакомьтесь: Owen Hernandez. Вам может представиться под другим именем. Краткая история: сам военный американский генерал, жена погибла (от рака, автокатастрофа, нужное подчеркнуть), остался сын (дочь, сын и дочь), который сейчас находится в школе-интернате в Нигерии. Служить генералу осталось немного, и он ищет себе ту единственную, которая разделит с ним остаток жизни и деньги». Через некоторое время знакомит сына с вами, тот сразу зовёт вас мамой. Далее по сценарию у сына день рождения, а отец не может приехать или прислать ему денег на подарок, потому что у них там в Афганистане (Сирии, Ливане) безналичная система… Далее сын заболевает и попадает в госпиталь, где получает страшный диагноз: опухоль мозга. Папа весь в переживаниях, он не может покинуть свой генеральский пост, смена придет только через месяц, а сына надо лечить сейчас! В общем, грустная история, если бы была правдой. Но достаточно набрать в поисковике «Owen us army», и вы увидите уже родного генерала под другим именем, пишущего пламенные письма другой доброй душе».

Мужчина может оказаться альфонсом. Он будет красиво ухаживать, пускать пыль в глаза, петь серенады, но в итоге попросит на что-то денег, потом еще на что-то, а потом вы обнаружите, что у любви есть вполне конкретная цена. Избавить от них легко на первом этапе — можно сказать, что вы очень мало зарабатываете. «У меня нет проблем с деньгами, своя сеть аптек, но найти мужа в нашем городе практически нереально — все или пьют, или давно уже женаты. Поэтому я решила поискать любовь в интернете. Ну и что вы думаете, нашла красавца-турка. Он мне и в любви веной клялся, и комплиментами осыпал, что только не делал — наши так не умеет. Потом попросил денег на билет, обещал все вернуть, я и выслала, дура. Он не приехал, все откладывал дату — то одно случилось, то другое, а потом у него папа якобы заболел, понадобилась большая сумма. Тут уже я остановилась и задумалась. Сказала, что нет таких денег у меня. Он пропал».

Есть отдельная категория на сайте знакомств — любители русских женщин. Они, конечно, будут петь о неземной красоте славянок, но на самом деле это расчет: у славянских женщин репутация покорных жен, которые с радостью занимаются хозяйством. Поэтому если мужчина говорит, что ищет именно русскую жену — это тревожный звоночек: скорее всего, ему нужна не жена, а домработница. Проверить легко — заявите, что терпеть не можете убирать (гладить, готовить) и посмотрите на его реакцию. «Хосе мне рассказал, что как-то видел сон про девушку с голубыми глазами и светлыми волосами. И вот когда он увидел мое фото, сразу понял, что я так девушка из его сна. Это был самый романтичный мужчина в моей жизни: он сразу приехал знакомиться с подарками для всей семьи, обаял моих родителей и даже бабушка растаяла. Мы очень быстро поженились, и я переехала к нему. Но он оказался не таким уж добрым мужем: денег на расходы давал очень мало, по дому не помогал, а когда я заикнулась о том, что хочу пойти учиться, запретил. В итоге мы развелись, и я встретила другого человека, так что у меня история со счастливым концом». «После свадьбы я оказалась в глухой французской деревне, где магазины и кафе работают до 9 вечера, беременная, без друзей и родных. В общем-то, все, что мне оставалось, это заниматься домашних хозяйством. Когда я порывалась уйти, муж угрожал, что отберет ребенка. Я подала на развод и жду сейчас решения суда. Из Франции я уехать не могу».

Чтобы не попасть в сети мошенника, извращенца или секс-туриста и избежать разочарований, важно обращать внимание на все детали и сохранять трезвое мышление. Вот несколько советов от бывалых невест: — При составлении анкеты не ставьте слишком вызывающие фотографии, даже если они вам нравятся, вас неправильно поймут. А в графе «Интересы» укажите интересы вашего воображаемого мужчины. Хотите, чтобы принц играл в теннис? Пишите «теннис»! — Не ждите, назначайте встречу как можно скорее (если мужчина живет недалеко от вас), ну или хотя бы переходите к скайп-общению, если он в другой стране. Это сэкономит время. — Все должно быть абсолютно прозрачно: имя-фамилия, где живет, кем работает, нормальные профили в социальных сетях, множество фото и видео. — Следите за временем появления в сети. Нормальный «жених» будет постоянно на связи, не пропадая на несколько дней или «семейное» время, которые он проводит ужиная с женой и тремя детьми. — Серьезность намерений проверить легко: предложите удалить анкеты с сайта знакомств (профиль из приложения). — Другой хороший знак — он знакомит вас с друзьями и родственниками, пусть по скайпу. — Еще один верный знак — намерение приехать к вам, чтобы познакомиться. При этом все планы строятся вокруг вас, а не еще трех невест. Это говорит о том, что человек готов выйти из зоны комфорта и общаться там, где это будет удобно вам. — Слушайте интуицию: если вам кажется, что что-то не так, значит, что-то не так. Тут любые тревожные звоночки важны.