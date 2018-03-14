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Аграрии хорошо делают, но плохо продают. Депутаты за проведение сельхозярмарок
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Аграрии хорошо делают, но плохо продают. Депутаты за проведение сельхозярмарок 

ИА Север-Пресс 14 марта 2018
Фото: ИА Север-Пресс
Заместитель председателя Комитета Тюменской областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Николай Бабин считает, что продукция, производимая в области, соответствует всем, самым высоким стандартам качества.
И его задача, как депутата от Ямала, помочь тюменским сельхозпроизводителям доставить продукты на стол северянам. По его мнению, от этого выиграют все: и аграрии, и ямальские потребители.
«Обратите внимание, сколько появилось экзотической и полезной для здоровья продукции. Молоко с селеном и витаминами, яйцо йодированное с витаминными добавками», — сказал депутат.
Николай Бабин отметил, что в послании губернатора Тюменской области Владимира Якушева региональному парламенту «О положении дел в области и перспективах её развития» 2017 года есть тезис, который надо воспринимать, как прямое руководство к действию.
«Помните, как всех зацепило, цитирую дословно: «Есть прекрасный, полностью оправдавший себя проект „Покупаем тюменское!“. Иногда хочется учредить еще один — „Продаем тюменское!“, построенный как система практических тренингов и современных маркетинговых решений», — прокомментировал доклад главы региона Николай Бабин.
Он заметил, что пока аграрии продают хуже, чем производят: «Моим избирателям, северянам, требуется именно качественная и полезная продукция. Депутаты не просто поддерживают проведение ярмарок на Ямале, но и стараются расширять географию и количество таких мероприятий».
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