Ким Кардашьян рассказала, как обращаться с хейтерами

Если кто и знает, как правильно обращаться с хейтерами, то это, безусловно, Ким Кардашьян, большая мастерица раздражать, восхищать и дразнить миллионы подписчиков в Instagram. Ким рассказала, как стоит обращаться с хейтерами в социальных сетях. Разумеется, сначала Ким, как и любой другой человек, принимала критику в соцсетях близко к сердцу: «Когда-то я была очень чувствительной — у меня были настроены уведомления Google Alerts на упоминания моего имени, я читала о себе на вебсайтах и вечно расстраивалась, но теперь меня, если честно, все это не волнует».

«Когда люди говорят обо мне что-то плохое, в большинстве случаев я стараюсь оставаться выше этого. Я спрашиваю себя — заденет ли меня это через неделю? А через месяц? А через год? Обычно ответ — нет, и только в том случае, когда меня что-то реально задевает, я отвечаю. Если от того, что я что-нибудь скажу, мне станет легче, я это сделаю».

Единственная тема, которая заставляет Ким по-прежнему реагировать остро — это ее семья: «Я стараюсь защищать свою семью, так что, если кто-то их открыто ненавидит, я всегда за них вступаюсь», признается Кардашьян. попкорнnews