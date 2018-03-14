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Ким Кардашьян рассказала, как обращаться с хейтерами
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Ким Кардашьян рассказала, как обращаться с хейтерами 

Попкорн News 14 марта 2018
Если кто и знает, как правильно обращаться с хейтерами, то это, безусловно, Ким Кардашьян, большая мастерица раздражать, восхищать и дразнить миллионы подписчиков в Instagram. Ким рассказала, как стоит обращаться с хейтерами в социальных сетях. Разумеется, сначала Ким, как и любой другой человек, принимала критику в соцсетях близко к сердцу: «Когда-то я была очень чувствительной — у меня были настроены уведомления Google Alerts на упоминания моего имени, я читала о себе на вебсайтах и вечно расстраивалась, но теперь меня, если честно, все это не волнует».
«Когда люди говорят обо мне что-то плохое, в большинстве случаев я стараюсь оставаться выше этого. Я спрашиваю себя — заденет ли меня это через неделю? А через месяц? А через год? Обычно ответ — нет, и только в том случае, когда меня что-то реально задевает, я отвечаю. Если от того, что я что-нибудь скажу, мне станет легче, я это сделаю».
Единственная тема, которая заставляет Ким по-прежнему реагировать остро — это ее семья: «Я стараюсь защищать свою семью, так что, если кто-то их открыто ненавидит, я всегда за них вступаюсь», признается Кардашьян. попкорнnews
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