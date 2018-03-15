Активисты ОНФ в Югре провели для школьников акцию «Моя семья — мои истоки»

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Югре провело в школе №3 Ханты-Мансийска акцию «Моя семья — мои истоки».

Вместе со своими родными школьники рассказали о своих родословных, поделились открытиями, которые они сделали во время сбора информации о родственниках.

«Все мои предки по мужской линии на несколько веков были полководцами, — с гордостью сказал Мансур Жамбуршин. А Лев Кошкаров начал рассказ о своей семье с фразы: «Наша фамилия ничего не означает». Оказалось, еще в царские времена их род по материнской линии носил фамилию Серковы, но по каким-то причинам, из-за гонений на семью, им пришлось сменить фамилию, и они стали называться Кошкаровы.

У Вари Корба истории и папиной, и маминой фамилий — удивительные: «Мой прадедушка Василий Корба — русин. Это славянское племя, сейчас русинов на земле очень мало. А мамина фамилия — Пивоварчик — белорусская, мой прапрапрадед переехал с семьей в Россию еще в начале 20 века. По другой линии мамы мои предки — коренные жители Югры — ханты», — поделилась Варя.

Оказались в 4 «Г» и целые профессиональные династии. У одной из девочек все мужчины, начиная с прадедушки, работали в полиции, сейчас там служит ее папа и готовится к службе старший брат. А у ее одноклассницы — все бабушки, прабабушки и ее мама — учителя.

На одном из генеалогических деревьев оказалась засохшая ветка с пожелтевшими листьями. Как объяснила ученица, это линия ее папы, который не живет с семьей и почти с ней не общается.

В заключении урока к детям обратилась бабушка одного из ребят Мирвана Фахрутдинова: «Цените, что рядом с вами живут ваши бабушки и дедушки, что они могут многое вам рассказать о ваших корнях. Мы, старшее поколение, такой возможности не имели, не принято было об этом говорить».

По словам учителя Ирины Филковой, четвероклассники уже не первый раз готовят информацию о своих предках. «Ребятам было интересно рассказывать о своей семье, они тщательно готовились, в их рассказах столько гордости, тепла. И одноклассников они внимательно слушали. Акция ОНФ „Моя семья — мои истоки“ — очень важная и нужная. Поэтому мы с радостью эту акцию поддержали», — сказала педагог.

«Выступления ребят потрясли своей глубиной и искренностью. Они подготовили совершенно разные материалы. Кто-то нарисовал генеалогическое древо, кто-то — таблицу, другие приготовили доклады. Интересная новая форма — это карта, на которой ребенок отметил, откуда родом его предки, с каких земель. И оказалось, что в нем течет кровь как минимум пяти народов. Такое глубокое погружение в историю своей семьи дает детям почувствовать себя частью большого рода, корни которого уходят в разные уголки страны. В каждой семье есть свои герои, предания о которых должны передаваться из поколения в поколение, чтобы у наших детей был свой пример мужества и любви к Родине», — считает организатор акции, эксперт ОНФ в Югре Наталья Корба.