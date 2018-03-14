Англичанка получила 2000 долларов за лучшее фото лох-несского чудовища

Хотите заработать денег, снимайте монстров. Интересные новости пришли из Великобритании, где женщине заплатили за лучшую фотографию монстра из озер Лох-Несс. В конце осени прошлого года, женщина по имени Ребекка проводили отпуск в Шотландии со своим супругом и именно тогда она смогла снять проплывающее в воде «нечто». И спустя несколько месяцев стала победительницей на лучший снимок лох-несского монстра. Со слов пары, монстр был у них на виду около пяти минут, а потом скрылся. К сожалению, снимок не может передать всем масштабом монстра, но тогда они были очень напуганы, заверяет Ребекка. Другие участники конкурса сочли победу пары несправедливой, ведь фото некачественное и понять, что именно на фото, не представляется возможным. Важным и интересным фактом является то, что за прошлый год монстра удалось заснять больше 10 раз. Только вот качественных снимков нет. Остаётся только либо верить в мистику, либо считать это постановкой.