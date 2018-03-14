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Влад Соколовский и Рита Дакота вместе с маленькой дочкой снялись для обложки ОК!
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Влад Соколовский и Рита Дакота вместе с маленькой дочкой снялись для обложки ОК! 

Журнал ОК! 14 марта 2018
В октябре прошлого года Рита Дакота и Влад Соколовский впервые стали родителями. Малышка, которую супруги назвали Мией, полностью изменила их жизнь. И, как признаются сами артисты, в лучшую сторону. Несколько месяцев назад вместе со своим ребенком они улетели на Бали, где отдыхают по сей день. О том, как протекает жизнь на тропическом острове и почему они решили задержаться, музыканты рассказали в интервью журналу ОК!, а также вместе со своей дочуркой Мией украсили обложку нового выпуска.
Рита и Влад признались, что решение остаться на Бали было спонтанным. Супруги даже не успели поменять обратные билеты, и они «сгорели».
Март немного подвел. Обычно он не настолько минусовый. Поэтому, когда нас будет мучать совесть, мы будем томно закатывать глаза и оправдывать свое решение заботой о ребенке. Конечно же, мы остались, потому что у нас маленький грудной ребенок и мы хотели избежать реакклиматизации, а не потому, что мы здесь серфим и классно проводим время, — пошутила Рита.
Однако артисты проводят время не так беззаботно, как кажется со стороны. Они признаются, что блогерство — настоящий труд, который занимает много времени и требует определенных навыков.
Влад Соколовский и Рита Дакота с дочкой
Влад Соколовский эмоционально ответил хейтерам и рассказал о глупых проделках поклонников
Нужно знать, как оптимизировать процесс, следить за статистикой, понимать, как работает одна сеть и как работает другая, — отметил Влад.
О том, что помогает Соколовскому и Дакоте удерживать своих читателей и как как супруги сохраняют гармонию в отношениях — читайте в свежем номере журнала ОК! В продаже с 15 марта.
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