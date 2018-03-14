Пэрис Хилтон пошла на свидание в трусах и прозрачной бахроме

Наряд смотрелся особенно нелепо с учетом того факта, что этим вечером в Голливуде было всего +13 градусов.

Пэрис Хилтон лишний раз решила доказать, что женщина ни перед чем не остановится в своем желании выглядеть прекрасно. Однако на этот раз с блондинкой случился явный казус. Все-таки красота красотой, а какой-то инстинкт самосохранения должен у человека быть! Видимо, срабатывает он не у всех и не всегда…

Пэрис Хилтон, 11 марта 2018 года

Пэрис Хилтон и Крис Зилка

На этот раз, чтобы совершить провал, Пэрис не понадобилась даже красная ковровая дорожка. На свои любимые модные грабли она наступила, отправляясь на банальное свидание в ночной клуб. На снимках папарацци, которые застукали парочку на улице, видно, что светская львица чувствует себя в откровенном наряде не слишком уютно. Наверное, поверх трусиков, прозрачного платья-бахромы и крошечной горжетки ей все-таки стоило надеть еще что-то. Конечно, в Калифорнии сейчас теплее, чем у нас, но тоже не лето — днем столбик термометра не поднимается выше +17, а вечером температруа падает до +13. Кстати, жених Пэрис, судя по всему, перед выходом прогноз погоды загуглил: на Крисе теплый свитшот и стеганая куртка.

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