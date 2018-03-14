5 причин срочно обновить кроссовки для бега

Пробежали указанный километраж

Любая спортивная компания на презентации новой модели говорит о примерном километраже, на который рассчитаны кроссовки. Это расстояние каждый атлет преодолевает за разное время. Один за месяц пробегает 400 км, другой — не более 70. Поэтому не забывайте обращать внимание на подошву — есть вероятность6 что она сильно изношена. Если это сильно заметно, то кроссовки нужно поменять.

Подошва потеряла былой вид Износостойкость зависит от веса человека и его типа пронации. Соответственно, чем больше вес, тем быстрее кроссовки придут в негодность. Если у вас есть завал стопы, то на подошве это отразится в виде скоса с одной из сторон. Играет роль и то, как часто вы используете пару. Со временем любая подошва кроссовок изнашивается, ее сцепление с поверхностью ухудшается. В таких случаях обувь начинает скользить.

Кроссовки потеряли форму

Верх растянулся, а шнуровка больше не помогает зафиксировать ноги. В этом случае стопа будет смещаться внутрь кроссовка, что может стать причиной микротравм в виде мозолей или даже вывихов. Скорость износа обуви зависит от поверхности, по которой вы бегаете. Бег по асфальту сильно отличается от бега по стадиону или пересеченной местности.

У подошвы пропали амортизирующие свойства

Один из самых простых способов проверить амортизирующие свойства своих кроссовок — это надавить большими пальцами на среднюю часть подошвы. Если подошва хорошо продавливается и видны небольшие складочки, то обувь в полном порядке. Но если поверхность жесткая, неподатливая — это явный признак того, что она будет плохо компенсировать удар и даст дополнительную нагрузку на конечности. Однако существуют модели, в которых подошва держит амортизирующие свойства дольше, чем в других. В новых инновационных кроссовках Nike Epic React, к примеру, можно пробежать до 800 км, и подошва при этом сохранит все необходимые качества.

Появились неприятные ощущения в стопе

В правильно подобранных кроссовках, «срок годности» которых еще не закончился, вы не должны чувствовать дискомфорт в области стопы или ахилла. Если неприятные ощущения все же появились, то это сигнал того, что беговую обувь следует обновить.

Надеемся, что советы Оли окажутся полезными, и вы станете бережнее относиться к своему здоровью и следить за состоянием спортивной обуви.