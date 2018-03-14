Какие операции чаще всего приходится переделывать и почему

ринопластика

Одна из операций, после которых чаще других приходят на повторную — это ринопластика. Некорректно проведенная операция — одно дело. Это значит, что врач недостаточно хорошо подготовился к операции, не понял пожелания своего пациента. В понимании врача нос поменьше может сильно отличаться от того, как видите маленький носик вы. Это очень важный момент, так как все сильно относительно: даже размер груди все видят по-своему, заветный третий размер у каждого свой. Что вы хотите от носа, который вообще измеряется раз в жизни и то в кабинете хирурга?

Моделирование должно быть очень точным: доктор изменяет нос на фотографии пациента при помощи фотошопа (а вы что, думали врачи только скальпелем умеют?). Важно, чтобы хирург реально показал, как он сможет изменить вас, чтобы еще на консультации вы поняли, нашли вы друг друга, или надо искать дальше, чтобы лечь на операционный стол один раз и проснуться принцессой, а не заходить на порочный круг повторных операций, которые, кстати, сложнее и дороже первой почти в два раза (оно вам, спрашивается, надо?). Две-три операции — этот лимит, который может выдержать ваш нос в смысле восстановления тканей.

Грудь

Грудь занимает второе место в рейтинге «Переделайте, доктор». Девушки вообще впадают в эйфорию в кабинете пластического хирурга и сразу не могут оценить последствия того, о чем просит. В начале может быть все хорошо, но потом никто не отменял естественного процесса, при котором грудь с гигантским имплантом растянется и будет выглядеть ужасно. Объяснить то, что нужно сделать один раз хорошо, и чтобыявасбольшеневидел — это ответственность врача.

Достаточно редко в истории с грудью пациенты приходят на повторную операцию просто потому, что им хочется размер побольше. Обычно дело в некорректно выполненной операции: надо было делать подтяжку, которую не сделали (имплантат в таком случае на месте, а сама грудь — не очень). Еще возможен вариант, при котором сам имплант сместился или перевернулся (ужас, да?).

Подтяжка лица

Переделать в принципе можно все (адский смех из операционной). Также приходится исправлять и подтяжку лица, при которой остаются избытки кожи, которую, извините, не дорезали и растянутые мочки. Нюансов бывает много.

Иногда девушка приходит с одним вопросом, а доктор видит, что ей не грудь увеличить нужно, а исправить ринопластику. Но это вопрос профессиональной этики — если не спросят, никто не скажет. Это хирургия, детка, — кто последний, тот и папа, ругать предыдущего врача не имеет никакого смысла.