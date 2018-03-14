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Неделя потребления: марафон по льду Байкала и серфинг в Мексике
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Неделя потребления: марафон по льду Байкала и серфинг в Мексике 

Forbes.ru 14 марта 2018
Фото: Forbes.ru
Часовая мануфактура Carl F. Bucherer поддержала Байкальский ледовый марафон
Дистанция Байкальского ледового марафона одна из самых сложных в мире: участники должны преодолеть по заснеженной трассе замерзшего Байкала 42,2 км. А дистанцию XIV Байкальского марафона, который прошел 7 марта, из-за экстремально низкой температуры (-31 °C) и сильного ветра и вовсе пришлось сократить вдвое.
В итоге в полумарафоне участие приняли 153 спортсмена, среди которых были вице-президент Carl F. Bucherer по продажам Лоран Лекамп и бизнесмен, а заодно и друг часовой мануфактуры, Владимир Волошин. Оба пришли к финишу с одинаковым результатом и заняли 56 место.
Байкальский ледовый марафон — инициатива, направленная на сохранение экологической системы озера. На благотворительные цели пойдут все взносы участников марафона.
Серф-уикенд в мекиканском курорте One&Only Palmilla
С 17 по 21 июня курорт One&Only Palmilla на краю мексиканского полуострова Калифорния и TropicSurf проведут серф-уикенд, участники которого могут получить урок от призера чемпионата по серфингу Vans US Open Татьяны Уэстон-Убб. Записаться на занятие можно даже, если вы только планируете встать на доску, а час мастер-класса от звезды мирового серфинга обойдется в $150.
В «Вегас Кунцево» открылся магазин Cop.Copine
Французский бренд женской одежды Cop.Copine открыл свой 11-й российский магазин. В коллекции — натуральные ткани и минималистичные ткани, а за плечами дизайнеров марки — 30-летний опыт.
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