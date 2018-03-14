Как установить личные границы

Ольга Самойлова, психолог

Личные границы — это психологические границы, отделяющие наш внутренний мир от внутреннего мира другого человека или нашу психологическую территорию от психологической территории другого. В эту психологическую территорию входят желания, ценности, предпочтения, представления о себе и других, а также вещи, которые вы считаете своими.

Долгое время понятия «личные границы» фактически не существовало. Почему? А потому что многих из нас учили с пеленок: «Все равны», истинно личных вещей было не так уж и много, некоторые учителя считали своим долгом при всех отчитывать детей за проступки, а то и физически наказывать, собственного мнения у ребенка фактически не имелось: «Как это ты не хочешь в музыкалку? А ну быстро одевайся! Сейчас ремень возьму».

Мнения, чувства ребенка, его видение ситуации не имели никакого значения. В результате такого воспитания выросло большое количество тревожных людей, которые вроде бы имеют свое мнение, но боятся целиком его выражать. В результате они идут на уступки и страдания, только чтобы их не обвинили в «эгоизме».

Такая тенденция в воспитании — «А что обо мне подумают люди?» — имеет место и в наше время. И бесполезно убеждать таких клиентов: «Полюбите себя, и тогда вас будут ценить», — ничего не выйдет. Они ведь не ощущают свои личные психологические границы, толком не знают, где они начинаются и заканчиваются. Разберем несколько примеров.

Девочка-подросток едет в тесном автобусе. Женщина, не спросив разрешения, ставит ей на колени коробку. Коробка тяжелая, угловатая, доставляет девочке массу неудобств. Но та терпит, потому что не хочет расстраивать женщину.

Девушка начинает встречаться с парнем. Но к интимным отношениям еще не готова. Наплевав на свое мнение, она уступает, так как боится остаться одна.

У безотказного мужчины коллеги постоянно просят в долг. Кто отдает, а кто тянет. Ему уже некомфортно давать взаймы, но он никому не отказывает.

Как мы видим, всем вышеперечисленным личностям некомфортно, но они терпят эти неудобства, так как не ценят свои личные границы. Кроме того, зачастую люди, не чувствующие свои личные границы, часто нарушают границы других людей. Случайно или намеренно. Приведем примеры.

Незнакомая женщина, видя, как чужой ребенок лазает по деревьям, кидается его воспитывать. А заодно и его мать.

Дальняя родственница, приехав в гости, берет бразды правления в свои руки и начинает командовать вашим домашним хозяйством.

Приличный с виду охранник на ночном дежурстве невозмутимо съедает ваши сосиски из общего холодильника. А когда вы узнаете о пропаже, виноватым себя не считает: «Ну а что? Я захотел есть».

Таких примеров, смешных и не очень, можно привести великое множество. И чтобы не превращать свою жизнь в сборник анекдотов и двусмысленных ситуаций, важно раз и навсегда установить личные границы.

Как это сделать?

Этап 1 Осознание и установление своих личных границ. Необходимо мысленно пробежаться по всем важным для вас сферам и понять, где проходят ваши границы? Как выглядят? В чем проявляются?

Друзья. Кому вы готовы рассказать все, а кому ничего? Кому позволите плакаться вам в жилетку, а кого остановите после первой попытки? Кому из друзей вы позволите горькую правду оценки вашей личности и поведения, а кому никогда?

Пространство. Кому вы разрешите к себе прикасаться, а кому ни за что и никогда? Разрешаете ли друзьям, знакомым целовать вас в щечку, обнимать? Кому можно, кому нельзя? Удобно ли вам принимать знаки внимания от незнакомых мужчин (какие это знаки?) или вы предпочитаете их останавливать?

Вещи. Позволите ли вы другим людям пользоваться вашими вещами? Если да, то кому какими можно пользоваться?

Личная переписка. Разрешаете ли вы друзьям, членам семьи читать вашу личную переписку, смс на телефоне, проверять звонки? Если да, то кому и в каком объеме?

Время. Сколько часов в неделю вы готовы посвятить друзьям, знакомым? Есть ли у вас предел времени, когда вы уже не берете трубку, не читаете смс и сообщения в Интернете? Сколько времени вы готовы ждать опаздывающую подругу, коллегу, члена семьи?

Этап 2 Сообщите о своих границах окружающим. Иначе как они о них узнают? Кто-то поймет сразу, одним намеком. Кому-то придется повторять несколько раз. Будьте вежливы и уважительны, и тогда на вас не будут обижаться. Приведем примеры.

Если вам не нравится, что ваша взрослая работающая сестра постоянно просит у вас деньги в долг, скажите ей о своем недовольстве и не оправдывайтесь. Вы имеете полное право не давать ей деньги.

Если в поезде к вам пристает навязчивая попутчица, не стесняйтесь ее остановить. Например, скажите, что сейчас вам хочется поспать/почитать/посидеть в тишине.

Если в банке вам навязывают ненужные услуги, кредиты, а подруга чуть ли не силой заставляет вступить в сетевой бизнес, смело говорите: «Спасибо, мне это неинтересно».

Еще вежливые варианты фраз проведения границ: «Я не готова это обсуждать», «Мне неприятно об этом говорить», «Помнишь, в прошлый раз я просила тебя не задавать эти вопросы? Не спрашивай, пожалуйста, меня об этом», «Нет, сейчас никак», «Нет, не могу» или простое «нет», которое является высшим пилотажем.

Этап 3 Ставим на место нарушителей. Если ваши границы нарушили, нельзя молчать, так как молчание принимается окружающими за согласие.

Например, вы просили коллегу не трогать ваши вещи. Она обещала больше этого не делать. Придя из отпуска, вы обнаруживаете вынутые из ящика журналы, съеденные конфеты и изрядно поредевшую упаковку чая. Зовите коллегу, выясняйте, что произошло. Личное должно быть личным.

И да, злиться в ответ на нарушение ваших границ и сообщать о своих эмоциях — совершенно нормально. А вот оскорблять, унижать — это уже нарушение личных границ другого.

Важное замечание. В попытках защитить свои личные границы не стоит изолироваться. Да, изоляция от людей может спасти от агрессии, но она лишит нас бонусов, которые дарятся нам при реальном общении, — это развитие, энергообмен, толерантность и т. п.

Непрошеные советы и личные границы

Непрошеные советы, как правило, поступают от тех людей, которые также не осознают своих границ и путают их с чужими. И останавливать их нежелательное поведение мы просто обязаны. Как это сделать? Мы приведем несколько примеров.

— Вам пора заводить детей. Часики-то тикают. — Это личный вопрос.

— Замуж давай выходи! Чего тянуть? — Это личный вопрос, прости. Давай о чем-нибудь другом.

— Ты невозможно какая худая. Тебе надо больше кушать! — Спасибо за совет, но мне комфортно в своем весе.

А что отвечаете на непрошеные советы вы?

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