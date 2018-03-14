В хоккей играют настоящие мужчины: почему это заслуга мам и бабушек

Елена Росяева

В каждой семье определение слова «мужчина» свое. От туго набитого портмоне до яйцеголового мыслителя через кубики пресса. Кто же делает выбор? Тут два варианта: мама или папа мальчика. Изредка бабы или деды вставляют лыко в строку, если будут спонсорами становления «настоящего мужчины». Если вы на таком историческом рубеже, то могу поделиться собственным опытом. Через четыре года после рождения внука вдруг обнаружилось, что к вечеру у семьи уже нет сил отвечать на стомиллионный вопрос, снимать с очередного дерева и объяснять, почему ЭТО делать нельзя.

Друзья в один голос заявляли: гиперактивный ребенок — к психологу.

Надежда, что школа исправит «недуг», даже не возникла на горизонте. Понятно, что к психологу придется вести учителя, которому «посчастливится» учить нашего внука. Физические силы кончались. В это лето внука не удалось «укатать» даже ежедневными пятикилометровыми прогулками на двухколесном велосипеде и семичасовым походом по сопкам Болгарии. Вопрос встал ребром. Куда отдавать? В смысле спортивной секции. Чтобы за деньги чужими руками гасить гиперактивность.

Выбор оказался невелик. С такого возраста берут в фигурное катание, хоккей, плавание и мотокросс.

Говорю не о фитнес-клубах, а о спортивных секциях. О мотокроссе, правда, мы узнали три года спустя. А в тот год только хоккей, казалось, решит поставленную задачу. На подходе к Ледовому дворцу увидели пару: маму и мальчика. За мамой тянулся хоккейный баул на колесиках в одной руке, а начинающий хоккеист — в другой. Рост «спортсмена» позволял легко уместиться в баул прямо в коньках. Впечатляет!

Разговор с тренером о зачислении в секцию закончился быстро: покупать амуницию. Без этого даже на пробную тренировку не попасть. Остальное уже вложит в будущего мужчину спорт. Покупка формы, баула, коньков заняла пару часов. Все подгонялось индивидуально. Ботинки парафинились для лучшей посадки на ножку ребенка.

Когда внук был облачен в полный комплект, «скупая мужская слеза» поползла по моей щеке.

Я поняла, что теперь испытание переодеванием ляжет на чьи-то плечи. Но мечта по вечерам отдыхать по-человечески взяла верх. После первой тренировки внук уснул, сидя в машине с недоеденным яблоком в руке. Весь вечер в доме стояла благостная тишина, он рисовал! В восемь часов вечера сам попросился в кровать… Не заболел ли?! Нет, просто устал физически и эмоционально. Мы задачу решили! В нашей семье воспитанием мужчины из внука занялся дед. Пять раз в неделю на лед во Дворец спорта — и никаких гвоздей! Мужчины тренируются…

Но один раз мне довелось подменять деда (моего мужа), и вот что я увидела…

Раздевалка с терпким мужским запахом, уставленная сумками размером «мечта оккупанта». Разноголосье детских, женских и мужских голосов. Спешка! Хоккеисты в этой группе — 5-ти лет. Родителям — от 30 до 40. Мужчин — всего 3-4 человека. Представителей баба-дедов — двое: я и дед-фанат, который помогает тренеру на льду пасти 20 будущих звезд мирового хоккея. А пока звезды, пыхтя, облачаются в доспехи. Ритуал строг: забыл надеть по технологии что-либо из защиты — на лед не выпустят. Переодевания занимают полтренировки. Самостоятельно юному спортсмену выполнить это невозможно, ведь он не всегда еще сам обычные ботинки шнурует, а попу вытирает с большими огрехами на трусах.

Поэтому возле каждой звезды обливается потом ее «творец».

Мамы звезд с термобельем и поролоновыми трусами справляются неплохо, но вот шнуровка хоккейных ботинок приводит к возгласам вслед обломанным ногтям. Папы стойко относятся к шнуровке, но им достается двойная норма. Робкие взгляды о помощи в адрес чужого папы — и ботинки зацементированы на ногах. К этому моменту пар идет уже из ушей, чьи-то матери не раз помянуты незлым тихим словом. Звезды наконец приобретают шаровидную форму снеговиков на веточках-ножках, а вместо морковок на носу железная сетка от травм, которая до 18 лет обязательна.

Самые ловкие уже тянутся к выходу на лед, и тут вдруг раздевалку пронизывает вой раненого носорога.

Сразу даже непонятно, мужчина или женщина — источник этого рева. Оглядываюсь назад. Плачет звезда, рядом ревет ее «создательница»… Звезда забыла пописать! За час тренировки на льду возможно страшное… Я понимаю причину этого носорожьего отчаяния. Выкопать источник неукротимого желания из-под термокомбинезона, пластиковой накладки на «водопроводный краник» и поролоновых трусов невозможно. Тренировка для звезды закончена, не начавшись…

У мамы этого забывчивого хоккеиста нет сил даже дать подзатыльник по шлему звезды.

Другие родители, понимая, что их в этот раз пронесло, ласково провожают свои творения. На час свобода! Доступ на лед для родителей только раз в месяц. Все выходят в холл и приникают к мониторам, на которых с большим трудом отличаешь своего снеговика. Только одна мама сидит в раздевалке и прислушивается к звукам, долетающим с арены. Ее звезда частенько в середине тренировки скучает по маме и под трубные звуки и пузырящиеся сопли спешит увидеться и понять: «Мама, ты меня любишь?! Мама, ты меня ждешь?!»

В хоккей играют настоящие мужчины, в звездность которых 70% вложено женщиной.

Отсюда первый инсайт для родителей, собирающихся вырастить звезду хоккея. Стоимость комплекта формы, которая не налезает уже через сезон, — не главное испытание вашей мечты. Самые большие инвестиции — время. До 10 лет родители обязаны сопровождать спортсмена на тренировки и соревнования. Значит, сразу нужно ответить на вопрос, кто это возьмет на себя. Одевания, ожидание конца тренировки, переодевание на ОФП и снова ожидание.

Каторжный труд — превращение мальчика в мужчину.

Смартфон, конечно, скрашивает сидение в раздевалке, пропитанной потом, но… Жизнь течет мимо. Надежда, что «мировая звезда хоккея» все-таки проклюнется в семье, умирает последней. А пока сезон тренировок заканчивается летними сборами в лагере. Четыре тренировки в день, четыре тренера на группу из 12-15 мальчиков. Лед, ОФП, броски, лед. Не только внук падает вечером замертво, но и сопровождающий. И впору писать письмо на деревню бабушке: «Милая бабушка! Забери нас с внуком отседова…» Итак, в вас еще не угасло желание иметь в семье хоккеиста? Тогда не теряйте времени — записывайтесь в секцию! Иначе в шесть лет начинать будет поздно! «Звезды» восходят почти из пеленок. Читайте другие колонки автора: Откуда берутся обиды между дочкой и мамой и почему виноваты всегда бабушки Письмо внуку в 2037 год: колонка современной бабушки В паре с внуком в IRONMANы: откровения бабушки, у которой началась новая жизнь