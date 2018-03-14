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Елена Ваенга прикупила в Саратове диван и стулья
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Елена Ваенга прикупила в Саратове диван и стулья 

Новости Саратова 14 марта 2018
Фото: Новости Саратова
Известная певица дала 13 марта единственный концерт в областном центре. Выступление Елены Ваенги с успехом прошло в ледовом дворце «Кристалл».
Однако только концертом пребывание артистки в Саратове не ограничилось. Елена, как истинная женщина, решила устроить поход по местным магазинам. Причем, не зря! Певица присмотрела в одном из мебельных салонов шикарный кожаный диван и стильные стулья. Понравившуюся мягкую мебель Ваенга, любящая комфорт, тут же купила. Диван, по признанию самой Ваенги, предназначается не ей, а ее маме. Об этом артистка написала на своей странице в Instagram. Небольшой рассказ о шопинге в Саратове она сопроводила изрядной долей юмора.
«Магазин в Саратове. Стильно. «Сухо», » технично». Стулья забрала. Поменяла фамилию в паспорте на Бендер. И уехала в Балаково. Это не реклама — это «пацанский подгон», — пишет народная любимица.
О диване стало известно, что он чудесный, синий и кто тому же кожаный. «Звезда», судя по ее записям, очень счастлива. Осталось дождаться доставки мебели адресату. счастлива.
Фото: соцсети
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