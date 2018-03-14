Сахалин сможет сам обеспечить себя мясом, молокоми овощами

— В 2014-2015 годах началось строительство мясо-молочных комплексов, развитие тепличного хозяйства и птицефабрики «Островная». В 2016 году на Сахалине создали ТОР «Южная», резидентами которой стали три сельскохозяйственных предприятия, — говорит глава регионального министерства сельского хозяйства Михаил Кузьменко.

Совхоз «Тепличный» круглый год производит огурцы, помидоры и зелень. В январе там обновили комплекс закрытого грунта, построив на восьми гектарах современные теплицы. В 2018 году планируется вырастить около 6,3 тысячи тонн овощей — вдвое больше, чем до модернизации. Отличные «тепличные» огурцы уже продаются во всех районах области, включая отдаленные и труднодоступные Курилы.

— В селе Троицком строят животноводческий комплекс «Грин Агро-Сахалин», в феврале туда из Приморья завезли первых коров. Этот комплекс рассчитан на 1900 голов дойного стада, там же построят завод по переработке молока. Строительство комплекса еще на 1900 коров начнется в этом году в селе Березняки, — продолжает министр.

Охлажденной свининой сахалинцев и курильчан обеспечивает «Мерси Агро Сахалин». В этом году предприятие выведет на полную мощность «мегаферму» в селе Таранай. Первый комплекс на 12 тысяч голов заработал в 2016 году, обеспечив сахалинцев недорогой и качественной охлажденной свининой. Вторая очередь фермы на 50 тысяч голов дала первую продукцию в сентябре 2017 года.

Инвестпроекты реализуют не только в ТОР «Южная». В селе Раздольном идет монтаж и запуск оборудования молочно-товарной фермы на тысячу голов. Первые коровы «въедут» в стойла осенью этого года. Птицефабрика «Островная» доведет производство яиц до 120 миллионов штук в год, втрое выросло производство куриного мяса. В северной части Сахалина строится животноводческий комплекс на две тысячи коров мясной породы. В Томаринском районе начал работу «завод готовой еды», он ежегодно будет производить по 1,2 миллиона блюд в реторт-упаковке. Закладываются фруктовые сады, которые в 2019 году дадут первый урожай. Впервые с советских времен на Сахалине выращивают ячмень на корм скоту.

Благодаря поддержке островных властей сельхозпредприятия активно обновляют парк техники. В 2017 году было закуплено более 300 тракторов и других машин. Начинающие фермеры могут получить грант от 1,5 до 3 миллионов рублей, на развитие семейных животноводческих ферм можно получить грант до 10 миллионов рублей. Владельцам «дальневосточных гектаров» на Сахалине субсидируют покупку мини-техники, предоставляют гранты на развитие сельского хозяйства.

Полной продовольственной безопасности Сахалинская область достигнет в ближайшее время. Потребность в овощах закрытого грунта совхоз «Тепличный» вместе с двумя новыми хозяйствами, «Красногорская заимка» и строящимся комплексом в Невельске, закроют по максимуму в этом году. Свежим яйцом и картофелем острова полностью обеспечены. Других овощей производится около 80 процентов от необходимого. Норму по молоку и молочной продукции планируется «закрыть» к 2020 году.