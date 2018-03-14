Белорус построил дом из песка и глины за тысячу долларов

Дело в том, что этот молодой человек обрел мир своих жизненных предпочтений за 400 верст от белорусской столицы в поселке Мирный Лельчицкого района. И выстроил здесь этот мир с первого гвоздя своими руками. Его дом, если судить по фотографиям, не похож на обычную деревенскую избушку — он приземистый, без углов и с маленькими круглыми окнами.

Небольшие округлые окна-иллюминаторы и трава на крыше делают жилище фантазера похожим на пристанище хоббитов. В основе проекта, по словам местного Робинзона, — экотехнологии. А основными строительными материалами стали для него песок, глина, вода, солома и бревна.

Больше всего времени — несколько месяцев — ушло на возведение наружных стен из песка, глины и соломы. Чуть быстрее были построены внутренние перегородки из поленьев и глины. Но что вызывает особое восхищение: вся конструкция сооружения держится на деревянном каркасе.

"Когда поехали в горы с товарищем, увидели девственную природу, ее красоту. Я все время прожил в городе, и когда увидел там такие дома, подумал, что тоже хотел в них жить", — рассказал Евгений Раевский телеканалу БелРос.

Фантазеров с душой отшельников в мире немало. Существует, по информации в соцсетях, подобная резиденция, например, и на острове Барбадос. Если бы она не была построена еще в 1975 году — задолго до появления самого фильма, некоторые, вероятно, утверждали бы, что эти тысячи квадратных метров многоуровневого дома Моррисона на вершине холма в Барбадосе тоже созданы активным поклонником фильма о хоббитах. Окруженный потрясающим ландшафтом с уютными интерьерами, которые, кажется, наполняют энергией жизни, дом погружает вас в волшебную атмосферу.

В хозяйстве у Евгения все значительно скромнее, хотя атмосфера волшебной сказки присутствует в нем и днем, и ночью. В доме, судя по всему, есть всё необходимое для жизни, в том числе гостеприимная кухня, небольшая печь-мазанка и кровать рядом с ней. Метели и снегопады домику не страшны — земляная крыша с лёгкостью выдерживает тонны снега. Общая площадь дома невелика — около 45 квадратных метров.

Местные журналисты полагают, что вероятно, многим захотелось поселиться в таком уютном краю. Кто будет спорить, что это и неплохой способ избежать ежемесячного счета за электроэнергию и другие блага цивилизации.

Строительный бум охватил Евгения, по его словам, восемь лет назад. С первого же дня он завёл блог в интернете, собрал достойный круг единомышленников, который сегодня и за одним столом уже не усадить. Их более тринадцати тысяч. А вот хозяина этого необычного дома очень часто приглашают на зарубежные посиделки и строительные фестивали.

Кто знает, возможно, недалеко то время, когда благодаря поддержке единомышленников Евгений сможет своими руками вылепить собственное «поселение хоббитов» не где-то на острове Барбадос, а на своей малой родине — в родной Беларуси.