Женщина не может видеться с дочкой и внучкой из-за секты

Жительница Волгограда уехала отдыхать в санаторий, но когда женщина вернулась домой, она не обнаружила ни мебели, ни дорогой техники, ни своих родных. Теперь она пытается вернуть свою дочь и внучку, которые все продали ради религиозной секты. Сейчас адепты живут в Подмосковье, женщина переехала вслед за ними, но связаться со своими близкими не может. Корреспондент канала «360» встретилась пострадавшей и узнала, как можно помочь.

Она должна со мной общаться, она должна меня видеть, я ее видеть, я соскучилась

— Антонина Бондарева.

Своих дочку и внучку Антонина Бондарева уже 1,5 года видит только на маленьком экране смартфона. Новый муж дочери скрывает родных от матери.

Раньше они жили втроем в Волгограде: Антонина вместе с дочерью Марией и 15-летней

внучкой Алиной. Когда женщина уехала в санаторий, связь с родственниками пропала. Вернувшись, она увидела, что вместе с ними из дома пропали и все ценные вещи.

Она работу сразу бросила. У нас и плазма большая была, и телефоны и ноутбук

— Антонина Бондарева.

Вместо дочери ей звонит незнакомый мужчина и сообщает, что он теперь законный муж Марии, они переехали в Подмосковье, в Дзержинский. Антонина Бондарева сразу приехала в город и сняла тесную комнату, но за 1, 5 года ей удалось увидеть дочь один раз.

В черной куртке, в черной юбке, черный платок, перевязанный лоб, что это такое? Я испугалась. Я ее просила: давай уходить оттуда, зачем вам это? Они ругаются, она мне сказала

— Антонина Бондарева.

На телефонные звонки женщине отвечает только мужчина, называет себя Иоанн. Общаться с дочерью и внучкой он запрещает.

Иоанн требует, чтобы женщина прочитала религиозные рукописи, которые он присылал ей по почте, и посмотрела фильмы о Христе, только после этого, возможно, он передаст трубку дочери. Псевдорелигиозных сект в России насчитывается десятки. Их цель — не только ваши деньги, но прежде всего, разум. Им для этого нужно отгородить своих адептов от привычной жизни: интернета, сотовой связи, а главное — от общения с близкими.

Женщина уже не раз обращалась в полицию, но получает одни отписки.

Сотрудники полиции неправомерно не сообщают ей о местонахождении детей. Нужно обращаться в прокуратуру, в органы опеки и попечительства, дальше жаловаться начальству

— Михаил Шатохин, адвокат.

В России нет законодательной базы в отношении сомнительных религиозных объединений, разве что пока не поступит массовых жалоб. Самое страшное, что многие адепты не выдерживают и кончают жизнь самоубийством.

Женщина верит, что ее дочь и внучку удастся спасти. Главное, хотя бы посмотреть им в глаза и узнать, что с ними все в порядке.

Я хочу знать, счастлива моя дочь или несчастлива, я хотела бы увидеться с ними, наедине побыть, хотя бы пять минут

— Антонина Бондарева.