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Бойфренд попытался заставить девушку принаряжаться для него и пожалел
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Бойфренд попытался заставить девушку принаряжаться для него и пожалел 

Lenta.ru 14 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Пользовательница с ником harrietswonderland♡ рассказала в Twitter о претензии своего парня, который недоволен тем, что девушка ходит по дому в халате и не пытается прихорошиться, когда он к ней приходит. Девушку поддержали тысячи микроблогеров, история стала вирусной, а ее героине предложили не тянуть и поскорее бросить падкого на внешность молодого человека.
Harrietswonderland♡ и выложила фрагмент переписки с молодым человеком. «Почему ты одета так, будто меня там нет, а не так, будто я там есть», — сокрушался он. Когда американка ответила, что не приветствует идею производить на человека впечатление с помощью одежды, бойфренд сказал, что это его раздражает и попросил надевать дома что-нибудь привлекательнее халата.
Шокированная героиня выругалась и оставила другим девушкам саркастичное послание на своей странице: «Предусмотрительные девушки не носят халат, когда он приходит».
В комментарии к harrietswonderland♡ с советами пришли сотни женщин. «Избавься от него», — советуют ей подписчицы. Девушки наперебой призывают расстаться с любителем красивой одежды. «Брось его немедленно», — пишет Джесси Бут (Jessie Booth). Ее поддерживают десятки девушек.
«На свалку его!»
В комментарии к harrietswonderland♡ пришли сотни посторонних персон, которые посоветовали срочно расставаться с парнем, пытающимся подчинить его своей воле. Твит собрал 13 тысяч лайков и больше тысячи репостов. Чем закончилась история взаимоотношений harrietswonderland♡ и ее бойфренда, неизвестно.
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