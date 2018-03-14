Потребитель голосует за качество

15 марта во всем мире отмечают День защиты потребителей. И фермерские рынки — одни из крупнейших поставщиков товаров и услуг. «ВМ» выяснила, что именно выбирают покупатели.

На сегодняшний день в столице действуют 26 продовольственных рынков, предоставляющих в общей сложности более 12 тысяч торговых мест. Их ассортимент — на любой вкус, цвет и кошелек.

— В тренде — качественные овощи и фрукты, фермерское мясо и молочная продукция, — утверждает генеральный директор Черемушкинского рынка Юрий Басин. — Спросом пользуется и российская рыба, вытеснившая буквально за пару лет импортные аналоги.

Сильная сторона ходовых фермерских товаров — высокое качество. Поддавшись современному тренду на здоровый образ жизни, москвичи предпочитают натуральные и свежие продукты. И их популярности не мешает даже относительно немалая стоимость. Так что в последние годы рынки могут реально конкурировать с массовым производством, фабриками и заводами.

— Некоторые торговые точки на столичных фермерских рынках предлагают довольно необычные продукты, — рассказывает фермер Александр Почепцов. — Тут можно и выдержанные твердые сыры найти, и даже улиток. Однако молочная продукция остается номером один в списке самых покупаемых товаров. Ведь каждый хочет утром приобретать свежий творог, масло или йогурт.

Однако, несмотря на быстрые темпы развития, отрасль вынуждена преодолевать и ряд существенных проблем. Так, по словам Почепцова, организовать прибыльный бизнес в среде профессиональных фермеров периодически пытаются мошенники. Не в массовых масштабах, но порой под видом натуральной мясной или молочной продукции на прилавках лежат товары перекупщиков. А привезенные с птицефабрики яйца псевдо-фермеры выдают за свои.

— Отслеживать и жестко пресекать такие махинации следует на административном уровне, — призывает Почепцов.

Еще одна проблема, с которой могут столкнуться предприниматели, — банальный менеджмент.

— Фермерам не всегда хватает знаний и опыта в этой сфере, — объясняет ситуацию Юрий Басин. — Иногда возникают сложности с организацией поставок. Но тем не менее, качество работы и соблюдение всех норм руководство рынков регулирует жестко.

Активно способствует развитию фермерского хозяйства и правительство столицы . Помимо всем известных исторических рынков вроде Даниловского или Дорогомиловского в городе на 102 площадках действуют ярмарки выходного дня. Организовываются региональные ярмарки, куда приезжают фермеры со всей страны. Возможность реализовывать домашнюю продукцию дают и регулярные фестивали в рамках проекта «Московские сезоны».

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Алексей Немерюк , руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы:

— На сегодняшний день все рынки столицы являются частными. Предприниматели стремятся обустроить свои площадки в стиле интересных и популярных пространств, где можно не только купить свежие продукты, но и посидеть в ресторане или организовать досуг ребенку в детской комнате. Актуальная тенденция — превращение рынка в модное место, предлагающее большой набор разных форматов. Сейчас потребитель может прямо у прилавка попросить фермера приготовить какие-то блюда или заказать доставку на дом. Это актуально, удобно и современно.

— Современная фермерская продукция реально может конкурировать с массовым производством по качеству, пусть пока и существенно уступает в количестве. В большинстве своем крестьяне-предприниматели предлагают картошку, овощи, молоко и мясо. Молочная и мясная фермерская продукция в любых условиях была и остается популярной среди москвичей. А цена в большинстве случаев оправдана натуральностью и свежестью ингредиентов. И пусть начинающим фермерам пробиться не так уж и легко, администрация оказывает существенную поддержку.

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