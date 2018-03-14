Наконец-то! Меган Маркл овладела королевским протоколом

Американская актриса Меган Маркл, которая скоро официально станет членом королевской британской семьи, не раз шла наперекор устоям, принятым в Великобритании. Она встречала Новый год с королевской семьей, хотя еще не была ее частью, раздавала автографы поклонникам, показывала язык папарацци, носила брюки непозволительной длины и даже отказалась пожать руку поданной (вместо этого обняла ее!). Но теперь стало известно, что Меган много времени уделяет изучению того, как на самом деле должна вести себя принцесса.

Инсайдер при дворце рассказал журналу PEOPLE, что Меган регулярно посещает различные организации, чтобы ознакомиться с работой благотворительного сектора Великобритании. По словам источника, у Маркл очень загруженный график, помимо подготовки к свадьбе. Невеста принца Гарри встречается с сотрудниками его благотворительного фонда и сотрудниками дворца, а также участвует в работе Королевского фонда.

Источник также заявил, что Меган и Гарри одинаково смотрят на то, как должна строиться работа в благотворительном секторе. По сообщениям инсайдера, Гарри прислушивается к Меган в этом вопросе.

Принц Гарри и Меган Маркл

Напомним, что свадьба Меган Маркл и принца Гарри состоится 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.