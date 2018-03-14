«Аристократия и бледность!»: Ирина Безрукова примерила мистический образ

Артистка театра и кино Ирина Безрукова приняла участие в атмосферной фотосессии, где показала всю свою многогранностью. Так, элегантная и утонченная звезда экранов примерила на себя поистине мистический образ.

Ирина Безрукова определенно умеет очаровывать своей грацией и женственностью. Ее выходы на светские мероприятия всегда отличаются особой безупречностью роскошных образов, и неизменно вызывают бурные восторги со стороны поклонников. Однако артистка остается открытой для всего нового и недавно удивила поклонников потусторонней атмосферой красочной фотосессии.

«Выйти из сумрака», — охарактеризовала Ирина свой вампирский образ, цитируя фантастическое произведение «Ночной дозор». Во вселенной Лукьяненко вампиры обитают в множестве слоев сумрака, и, выходя из него, появляются в нашем мире. Почитатели пришли в неописуемый восторг от оригинального и нетривиального образа Ирины. Они отметили, что демоническое амплуа резко выделяется на фоне обычных уютных и женственных образов, а потому смотрится смело и ярко.

Также фанаты отметили, что только при помощи таких экспериментов можно раскрыть многогранность, которая таится за ширмой светского облика. «Фотка и образ очень оригинальный! Ты как будто богиня мистики!» «Фантастическая Ирина!» «Очень очень красиво! Как будто в невесомости» «Вы бы Беллу из Сумерек классно сыграли!» «Артистизм! Чувственность! Одна из граней Вашей красоты и характера раскрыта! Фотографа не терять!» «Королева Сумрака. Аристократия и бледность» «Вам к лицу! И явно символично! Прям Малефисента»

Поклонники были настолько поражены преображением своего кумира, что даже не стали обсуждать коррекцию снимка при помощи графических редакторов. Хотя ранее критиковали Безрукову за явный фотошоп снимков, отмечая, что ратуют за естественность даже на страницах глянцевых журналов.