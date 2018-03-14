Анжелика Агурбаш похвасталась красавицей-дочкой

Анжелика Агурбаш считается одной из самых ярких певиц на постсоветском пространстве. Дочка певицы — Дарья, родившаяся в первом браке Агурбаш, унаследовала от мамы природную красоту. Недавно наследница исполнительницы отпраздновала 30-летие, с чем её поздравила знаменитая мама. В соцсетях исполнительница опубликовала нежное поздравление и показала повзрослевшую именинницу.

«Будь самой радостной и счастливой! Пусть исполняются все твои желания и сбываются все твои мечты! Иди по дороге своей жизни смело и уверенно, с гордо поднятой головой, с открытым сердцем, и щедро дари этому миру свою удивительную энергию, свой талант! Ты прекрасна моя любимая принцесса! Свети ярче всех звёзд на небе! Пусть ангелы хранят тебя, удача сопутствует во всех твоих начинаниях, а любовь наполняет смыслом твою прекрасную светлую душу!» — подписала серию снимков дочки Агурбаш. Поклонники Анжелики засыпали артистку комплиментами и поздравлениями. Дарья выбрала «мамину» профессию и стала артисткой. В прошлом году она открыла собственную школу вокала, а на днях прошел первый отчетный концерт учеников, на котором присутствовала Агурбаш.

К слову, Анжелика выглядит так молодо, что рядом с 30-летней дочкой выглядит не мамой, а подругой, ну, или в крайнем случае, старшей сестрой. В прессе часто появляются сплетни, что «не стареющая» Агурбаш обязана своей внешностью пластическим хирургам. Певицу такие комментарии злят и веселят одновременно. Некоторое время назад она в очередной раз развеяла слухи о «подтяжках». «Так получается, что, судя по социальным сетям, больше всего пластических операций в этой стране у меня, — смеется Анжелика. — На самом деле я торжественно заявляю, что у меня нет ни одной пластической операции. Мало того, у меня нет ни одного филлера, диспорта и ботокса. И я при этом чувствую себя очень хорошо. Слава богу, у меня никогда не было никаких проблем!»