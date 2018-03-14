10 звезд, которые носили брекеты

СодержаниеПрикус у ребенка: норма и патологияРаспространенность патологий прикусаДаже волшебники исправляют прикусУ вампиров Вальтури также есть проблемыСамая дорогая улыбка Голливуда — Джулия РобертсКриштиану Роналду и его история успехаДля королей — королевские брекетыБрекеты как украшение подиумаЗаниматься зубами никогда не поздно«Don't speak» и Гвен СтефаниОбаятельная улыбка Зака ЭфронаПринцесса Несмеяна: Виктория БекхэмИдеальная во всем Анджелина ДжолиНеправильный прикус — «изюминка»

Как говорят стоматологи: «Редкий человек рождается с идеальной улыбкой, но не каждый с этим может смириться». Правильный прикус у ребенка — это не только показатель социального статуса, требование общества, но еще и здоровье всего организма. Существует довольно множество научных доказательств тому, что неправильный прикус влияет на организм и может стать причиной некоторых патологий. Современная стоматология предлагает широкий выбор средств и методов лечения, позволяющих добиться непревзойденных результатов. И один из них — брекеты. Несмотря на то, что эта система лечения существует давно, у пациентов до сих пор остается много вопросов, а небылиц вокруг нее — еще больше. MedAboutMe развенчивает мифы о брекетах, а также расскажет о знаменитостях, которые решились исправить прикус.

Прикус у ребенка: норма и патология

Во время осмотра в кресле стоматолога, врача интересует не только наличие кариеса и воспаления десен, но и правильное соотношение зубов у детей — окклюзия. Согласно медицинскому словарю, прикус — положение зубов при сомкнутых челюстях. Он может быть правильным (физиологическим) или неправильным (патологическим).

Видов неправильного прикуса — огромное множество. А причин такому явлению — еще больше.

Факт!

Наиболее частые причины формирования неправильного прикуса у детей младшего возраста: искусственное вскармливание, погрешности в питании, наследственность, ранняя потеря молочных зубов вследствие осложнений кариеса или же травм.

Патологии прикуса — не только зубы, растущие вкривь да вкось, это может быть и неправильное соотношение челюстей и их смыкания, что значительно сказывается на внешнем виде ребенка и может стать причиной развития опасных и тяжелых заболеваний: болезней височно-нижнечелюстного сустава, некоторых нарушений осанки, болезней органов дыхания и многое другое.

Родители должны понимать, если стоматолог диагностировал патологию или предпосылки к ее формированию и советует начать лечение — приступать к нему необходимо незамедлительно.

Распространенность патологий прикуса

Согласно статистическим данным, только 20% людей могут похвастаться правильным прикусом. У остальных имеются разного рода отклонения: скученность зубов, дистопированные зубы, то есть, выходящие из зубного ряда, неправильное соотношение челюстей, отсутствие бугорковых контактов и более выраженные патологии, которые может распознать даже непрофессионал.

Столь широкое распространение патологий прикуса не обошло стороной и селебрити, среди которых довольно много пациентов, на которых американские стоматологи заработали целое состояние. MedAboutMe раскрывает секреты…

Даже волшебники исправляют прикус

Сама знаменитая «волшебница» Эмма Уотсон , которая сыграла Гермиону Грейнджер в фильмах о Гарри Потере, ранее считала себя настоящим гадким утенком из-за кривых зубов. Но именно эти недостатки позволили пройти кастинг на одну из главных ролей в ее жизни. Примечательно, что даже в самой книге Джоан Роулинг описывала дефекты зубов Гермионы.

Стоматологи отмечают, что у Эммы просто не доставало места для полноценного прорезывания зубов на челюсти, из-за чего страдала линия улыбки. Но непродолжительное лечение у ортодонта поменяло актрису в лучшую сторону, и ее улыбка сегодня соответствует всем требованиям Голливуда.

Не только «Гермиона» стала пациентом ортодонта. Мэттью Льюис , сыгравший роль Невилла Долгопупса, в перерывах между съемками значительно преобразился. Из-за недостатка места на верхней челюсти и предположительно ранней потери молочных зубов, у актера боковые резцы верхней челюсти прорезались за центральными. В ходе длительного лечения боковые резцы удалось буквально вытянуть на правильное место, а методы косметической стоматологии сделали из мальчика привлекательного мужчину, с обаятельной улыбкой.

У вампиров Вальтури также есть проблемы

Дакота Фаннинг , которая сыграла Джейн в главной романтической эпопее о вампирах «Сумерки», также в детстве не отличалась идеальной улыбкой. Но это не помешало ей стать успешной актрисой и получить роль.

В детстве Дакота была обладательницей так называемой «заячьей улыбки», когда передние резцы верхней челюсти крупнее и выдвинуты вперед. Девочке пришлось проходить многоэтапное и длительное лечение в кресле ортодонта, носить не только брекеты, но и очень громоздкий ортодонтический аппарат с широкими дугами. Лечение началось в 13 лет. И, хотя сверстники Дакоты стеснялись брекетов, юная звезда их с удовольствием носила и расценивала как украшение, меняя лишь цвет.

Сегодня Дакота — успешная актриса, получившая множество премий. Но главная награда — Оскар, еще впереди.

Улыбка от уха до уха — это про нее! Обладательница истинно красивой и завораживающей улыбки Джулия Робертс прошла через длительное ортодонтическое лечение — результат оказался ошеломительным.

Рассматривая детские снимки Джулии, не сразу узнаешь в ней роковую красавицу, вечно сбегавшую из-под венца. Большой промежуток между передними зубами, очки — гадкий утенок, да и только.

Брекеты, коррекция формы и цвета зубов при помощи виниров/люминиров, сделали свое дело. И фирменный стиль Джулии — ее обаятельная улыбка с безупречно ровными зубами.

Успешный футболист, завидный жених и просто красавец Криштиану Роналду — кумир миллионов, которого также не обошли проблемы с зубами. Криштиану — один из самых ярких примеров последствий преждевременной потери зубов и маленькой верхней челюсти, где для прорезывания зубов не осталось места.

На этом фото даже непрофессионалы заметят отсутствие бокового резца верхней челюсти слева. На самом деле, зуб — дистопированный, то есть находится вне зубного ряда.

Криштиану прошел длительное ортодонтическое лечение. Благодаря чему удалось увеличить размер верхней челюсти, вытянуть боковой резец на свое место, а методы реставрационной стоматологии позволили создать улыбку, соответствующую всем голливудским стандартам.

Для королей — королевские брекеты

Даже королевская кровь — не гарантия здоровья и правильного прикуса. Принц Гарри начал свое ортодонтическое лечение в 15 лет. При этом, не испытывая никакого стеснения, активно посещал светские рауты.

В детстве у принца была довольно большая щель между зубами и передние резцы расходились в разные стороны. Ортодонтическое лечение позволило убрать трему, выровнять зубной ряд.

Брекеты как украшение подиума

Одна из самых успешных и востребованных моделей современности — Синди Кроуфорд , обладательница не только идеальной фигуры, кожи и волос, но и зубов. Модель занялась своей улыбкой будучи уже взрослой, при подъеме по лестнице популярности. Модель ничуть не стеснялась брекетов и продолжала дефилировать по подиуму, снималась для обложек журналов и рекламных роликов. Причем, Синди совершенно не стеснялась и широко улыбалась во время съемок.

Заниматься зубами никогда не поздно

Одно из самых ярких преображений принадлежит Тому Крузу — очередное доказательство того, что исправлять прикус можно даже во взрослом возрасте. В юношеском возрасте у Тома была настоящая беда с прикусом, которая приносила множество неудобств подростку. Развернутый передний резец, «кроличья улыбка» — лишь незначительные характеристики и проблемы.

Начал свое лечение актер уже в возрасте 40 лет. Причем, со «скобками» снимался для журнала, презентуя фильм «Особое мнение».

Гвен Стефани — яркий пример успеха и любви к брекетам. Стоматологи говорят, что у Гвен правильный прикус и необходимость в коррекции была минимальной. Но певица, обладательница множества музыкальных премий, носила брекеты как украшение, некий аксессуар.

После такого хода, рейтинг и популярность Гвен взлетела до небес. Как утверждают представители певицы, брекеты использовались актрисой лишь для украшения, но изменения заметны. Также певица провела операцию по коррекции десневой улыбки.

Обаятельная улыбка Зака Эфрона

Сегодня Зак Эфрон — обладатель самой обаятельной улыбки, получивший народную премию. В детстве у Зака не было выраженных проблем с прикусом. И непрофессионалам казалось, что все в идеале, кроме, пожалуй, тремы между передними зубами.

После ортодонтического лечения и небольшой косметической реставрации, Зак блистает в новых ролях и постепенно завоевывает обороты популярности.

Самая загадочная селебрити современности, которая никогда не улыбается — Виктория Бекхэм. Весь мир ждет ее улыбки, но она придерживается стиля «Снежная Королева». В детстве у Виктории была большая щель между передними зубами, коронки зубов были маленькими и отмечалась большая десневая улыбка.

Несмотря на то, что Виктория не улыбается на публику, все-таки можно найти снимки, где запечатлена ее улыбка. Кроме ортодонтического лечения, певица и дизайнер исправила десневую улыбку. Не обошлось и без виниров.

Анджелина Джоли — самая обаятельная и желанная женщина в мире. Среди ее поклонников не только мужчины, которые по достоинству оценили ее красоту и привлекательность, но и женщины, восхищающиеся ее стойкостью, женственностью и деятельностью.

Между тем, в детстве Анджелина была вынуждена посещать стоматолога и исправлять недочеты прикуса от природы. Но сразу после лечения юная Анджелина вошла в семейный бизнес, после была успешной моделью, попробовала себя в актерском мастерстве, а сегодня успешно занимается режиссурой.

Неправильный прикус — «изюминка»

Несмотря на высокие требования современного общества к внешности, существует ряд звезд, которые обошли кабинет стоматолога и решили остаться такими, какими их создала природа.

Стив Бушеми — гениальный актер, у которого лучше всего получаются отрицательные персонажи, сам отмечал, что его внешность просто создана для подобных ролей. Действительно, его природные данные позволяют создавать самые яркие роли отпетых злодеев и хитрецов без дополнительного грима.

Эми Уайнхаус — трагически погибшая в 2011 году, признана не только музыкальными критиками, но и большим количеством поклонников. Эми была любима за свой вокальный талант и искренность. И, хотя она могла себе позволить услуги самого лучшего стоматолога, предпочла не исправлять прикус и зубы, оставшись такой, какой ее создала природа.

Неправильный прикус — это не только косметический дефект, но и угроза для здоровья детей. Доказана связь патологий прикуса и неправильной осанки, а также изменения формы лица. Сегодня ортодонты работают над более детальным пониманием связи между патологиями прикуса и болезнями дыхательного аппарата.

Пугаться поставленного диагноза не стоит. В настоящее время современная стоматология способна на многое: существенно сокращается время лечения, появляются новые методы. Значительные преображения как нельзя лучше демонстрируют селебрити, которых данная проблема также не обошла стороной.

Пройдите тестРиск пародонтита Тест, разработанный Американской академией периодонтологии поможет вам выяснить, насколько у Вас велик риск возникновения пародонтита.