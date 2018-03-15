43-летняя Яна Рудковская призналась, что планирует стать мамой

Продюсер Яна Рудковская внезапно заявила подписчикам своей страницы в Instagram, что она еще собирается вновь стать мамой, но вот когда это может произойти, решила не сообщать. Подобное признание звезда сделала, отвечая на всевозможную критику со стороны пользователей соцсети. Дело в том, что сейчас Яна Рудковская вместе с мужем Евгением Плющенко , младшим сыном Александром и старшим сыном фигуриста от первого брака Егором отдыхает на Мальдивах. На днях звезда поделилась фотографией в купальнике с курорта. Снимок, как оказалось, понравился не всем. В частности, Яне посоветовали делиться более скромными снимками в не менее скромных позах. Некоторые подписчики уверены, что мать троих детей не должна выкладывать подобные кадры в Сеть. Среди прочих был и следующий комментарий: «пенсионный фонд» . В результате, Яна решила ответить подписчикам. Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Мар 13, 2018 в 9:16 PDT Продюсер напомнила, что многие звезды, которых никто не называет старыми, часто старше, чем она. Так, например, Виктория Бекхэм старше Яны на 2 года, Дженнифер Лопес — на 6, а Мадонне вообще в этом году исполнится 60 лет. Однако, часто они выглядят гораздо лучше многих молодых девушек. Но время, по словам Яны, победит всех.

Кстати, я ещё планирую стать мамой, и если у меня будут дети, смею Вас уверить, позы на моих фото не изменятся! Фигура позволяет, купальники прекрасны, вокруг красивые пейзажи и, в принципе, если вы на меня подписаны — значит я ещё ничего,

заключила Яна Рудковская.

Похоже, о возможности родить еще одного малыша знаменитость задумалась всерьез. Так, вчера в Instagram ее младшего сына, который ведет Яна, появилось видео, как Саша гоняется за прилетевшим к их отелю аистом.

В погоне за счастьем, хочу сестренку или братишку,

сказано в подписи к ролику.