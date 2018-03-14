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Сестра Зейна Малика выложила неоднозначный пост после его расставания с Джиджи Хадид
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Сестра Зейна Малика выложила неоднозначный пост после его расставания с Джиджи Хадид 

Журнал ОК! 14 марта 2018
Недавно бывший солист группы One Direction и модель Джиджи Хадид объявили о разрыве после двух лет отношений. Молодые люди опубликовали в Twitter посты, в которых дали понять, что останутся друзьями и сохранят уважение друг к другу. Однако что-то пошло не так: сначала Зейн отписывается от Джиджи в Instagram (наверное, «по-дружески»), а теперь его сестра Сафаа взбудоражила поклонников пары неоднозначным постом. Она выложила в Instagram картинку с текстом, который гласил: «Не сходи с ума. Будет лучше. Гораздо лучше. Сосредоточься на своем успехе так, чтобы забыть о том, что случилось». А сам пост сестра Зейна прокомментировала фразой «Ужасные люди никуда не денутся».
Horrible people get nowhere?
A post shared by? (@safaamalik) on  Mar 13, 2018 at 6:30pm PDT  Интернет-пользователи заподозрили, что Сафаа посвятила публикацию Джиджи. Правда, некоторые фанаты отвергли этот вариант, руководствуясь тем, что Джиджи не ужасный человек.
Напомним, что поп-звезда Зейн Малик и супермодель Джиджи Хадид расстались, так как не смогли совместить работу и личную жизнь.
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