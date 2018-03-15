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В Сызрани бродячий пёс вынудил девушку отдать ему куриные лапки
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В Сызрани бродячий пёс вынудил девушку отдать ему куриные лапки 

АиФ-Самара 15 марта 2018
Фото: АиФ-Самара
В среду, 14 марта, в 90:00, в Сызрани мужчина шел мимо ТЦ «Универмаг» на улице Свердлова и увидел, как вышедшую из ларька девушку, заблокировала большая — около метра в холке, собака, сообщает syzran-small.ru.
Пса, видимо прикормленного местными торговцами, манил прозрачный пакет с куриными лапками, который несла девушка. Собака просто встала перед ней и не давала пройти. Неравнодушный прохожий поспешил на помощь девушке и отогнал собаку. Однако вместо того, чтобы уйти, девушка пояснила, что хочет накормить собаку, но не эту большую, а стоящую рядом поменьше. Когда мужчина отошел в сторону, пес снова встал перед девушкой. При новой попытке отогнать собаку она начала лаять и проявлять агрессию. Тогда девушка кинула куриные лапки псу, сказав: «Ну ладно, я ему все отдам».
Мужчина пришел к выводу, что такое поведение собаки спровоцировала сама девушка — очень часто проблемы с бродячими животными возникают именно из-за столь же сердобольных граждан. После этого случая мужчина заказал спецсредство — отпугиватель собак.
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