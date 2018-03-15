6 дурных привычек, от которых нужно избавиться прямо сейчас

Перекладывать ответственность на других

Невозможность принять решение — самая плохая привычка, которая говорит о вас как о ненадежном слабом человеке. Вместо того, чтобы постоянно перекладывать ответственность на других, научитесь отвечать за свои поступки и докажите всем, что на вас действительно можно положиться.

Постоянно надеяться

«Надежда умирает последней» — все мы помним этот постулат из детства, который нам постоянно навязывали взрослые. Но со временем такой девиз приводит к тому, что вместо того, чтобы предпринять что-то конкретное, чтобы приблизиться к своим целям, вы начинаете именно надеяться на то, что все разрешится само собой. Увы, но в жизни этот принцип не работает.

Соперничать без надобности

Здоровое соперничество — это, конечно, хорошо. Однако пытаться быть «впереди планеты всей» всегда и везде говорит скорее о вашей неуверенности, а не о вашей идеальности. А все потому, что со временем подобное поведение становится похожим на ревностную тягу быть лучше других и болезненное восприятие действительности. Психологи советуют смириться с тем, что всегда найдутся люди, которые будут вас в чем-то превосходить. Просто нужно изучить свои сильные стороны и делать ставку именно на них.

Пытаться угодить всем вокруг

Если вам постоянно необходимо одобрение окружающих, то это повод задуматься о своей самодостаточности. Возможно, вы просто не уверены в собственных силах, поэтому вам хочется, чтобы вас хвалили как можно чаще и восхищались вашими талантами. Психологи утверждают, что если жить с оглядкой на то, поставят вам высший балл за ваши поступки или нет, то можно растратить свое время и силы впустую. В итоге в преклонном возрасте вы почувствуете лишь горечь и сожаление о том, что пытались угодить всем подряд и не обращали внимания на собственные потребности.

Постоянно использовать окружающих

Это тоже не самый лучший способ прожить счастливую жизнь. Другими словами, привычка манипулировать другими (и действовать в любой ситуации чужими руками) никого еще до добра не доводила. Кроме того, вы рискуете потерять людей, которым в один прекрасный момент просто надоест, что вы их постоянно используете. И если вы не хотите остаться в одиночестве у разбитого корыта, то попытайтесь всего в жизни достигать своими силами.

Сравнивать себя с другими

Давно известно, что если постоянно сравнивать себя с другими и расстраиваться, что они выглядят/говорят/живут не так, как вы, то это верный путь к депрессии и разочарованию. Чтобы не впасть в отчаяние, нужно перестать оглядываться по сторонам и сосредоточиться на собственной уникальности и своих желаниях. Ну и что, что ваш образ или уклад жизни не вписывается в общепринятые стандарты? Главное, чтобы именно вам было комфортно в этом состоянии.

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