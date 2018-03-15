Не женское дело? Нужно ли пересматривать список запрещенных для женщин профессий

Перечень из 456 профессий, запрещенных для женского труда, может быть пересмотрен. Об этом ранее сообщил журналистам министр труда и социальной защиты Максим Топилин

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков объяснил порталу Москва 24, что в пересмотре запретного списка есть смысл, так как современные условия труда значительно изменились: во многом они стали более щадящими.

По словам председателя Союза женщин России, члена Совета Федерации Екатерины Лаховой, эта тема будет вынесена на координационный совет по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин, который возглавляет зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец . «Тема актуальная, потому что время меняется, технологии производства более высокие, улучшаются условия труда, поэтому список, конечно, нужно пересматривать», — сказала она.

При этом глава Федерации независимых профсоюзов убежден, что отменить список и разрешить все профессии недопустимо. «Есть ряд профессий, которыми по чисто физиологическим причинам женщинам не нужно заниматься, потому что ценность женщины не только в ее труде — она еще и продолжательница человеческого рода, будущая или существующая мать, поэтому мы должны беречь всех женщин», — отметил Михаил Шмаков.

По его мнению, вопрос о влиянии той или иной профессии на здоровье нуждается в серьезном исследовании. «Как бы мы ни хотели абсолютного равенства полов, но организм у мужчин и у женщин разный. Мужики существуют для одного, а женщины — для другого. Женщины могут сделать то, что ни один мужик сделать не может — родить ребенка. Поэтому сделать заключение о том, какой труд для женщин допустим, а какой нет, должны санитарные врачи, которые занимаются воздействием вредных факторов на здоровье человека», — подчеркнул собеседник портала.

Он также добавил, что не против того, чтобы женщины водили корабли, были командирами воздушных судов в современных условиях, но против того, чтобы таскали шпалы и забивали костыли в эти шпалы большими кувалдами.

Давно пора? В свою очередь, Екатерина Лахова считает, что список нужно было пересмотреть уже давно. «У нас в летное училище девушек набирают и готовят на пилотов. Почему женщина не может быть машинистом или помощником машиниста? Ведь это право женщины выбирать, кем быть», — подчеркнула она в беседе с порталом Москва 24.

При этом сенатор говорит, что пересматривая список профессий, конечно, необходимо учитывать влияние тяжелого физического труда на репродуктивную функцию женщины и на женское здоровье в зрелом возрасте. «Когда сегодня геронтологи начинают изучать здоровье женщин старшего поколения, то выявляют, что те женщины, которые занимались тяжелым физическим трудом, получают проблемы со здоровьем в возрасте. Они связаны и с выпадением органов, и с другими заболеваниями. Надо признать, что существующие ограничения на тяжелый физический труд, прежде всего, в интересах здоровья женщины», — добавила председатель Союза женщин России.

Екатерина Лахова убеждена, что в России есть не только профессиональная дискриминация женщин, но и разница в доходах: на одной и той же позиции женщины зарабатывают меньше мужчин. «Повысить квалификацию, получить категорию мужчине удается быстрее, а женщины медленнее продвигаются по карьерной лестнице. В результате отстают по оплате труда. У нас традиционно на 25-30 процентов разница в оплате», — подчеркнула сенатор.

В свою очередь, профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков считает, что снятие «табу» на некоторые профессии вряд ли существенно отразится на рынке труда в России. «Ощутимые изменения вряд ли мы почувствуем, так как сейчас запрещены для женщин ограниченное количество профессий. Даже если поменяют часть мужчин на женщин, на рынке труда это существенно не отразится. Если профессию разрешат, то женщины мужчин не вытеснят, это будут единичные случаи. Процесс будет идти постепенно, эволюционно », — сказал он.

По его мнению, в разных отраслях экономики раньше необходимо было прикладывать в производстве тяжелый физический труд, и это было неприемлемо для женщин. «Сейчас изменились условия труда, появились новые машины, изменившие технологию производства, и женщинам труд становится по силам. Безусловно, будет сокращаться количество тех участков, где женский труд запрещен в интересах здоровья», — сказал Щербаков.

Он считает, что запрет на некоторые профессии субъективен и не всегда понятен. «Нужно смотреть на особенности той или иной профессии, ведь могут быть моменты, которые человек со стороны может не заметить, не учесть. На первый взгляд, запрет женщин водить большие автобусы на длинные расстояния не правомерный. С другой стороны, работа связана с высокой нагрузкой, со сложными условиями, без принятия пищи и другого. Все это сложно для женщины, особенно во время беременности. Такой труд не слишком гуманен по отношению к женщинам. Но со временем, если условия труда будут меняться, то можно пересмотреть запрет на эту профессию», — отметил Щербаков.

По силам все! А вот первая женщина — капитан теплохода Валентина Бунина убеждена, что женщине по силам любая профессия. «Мнение о том, что есть сугубо женская и сугубо мужская профессия — это миф. Когда я начинала свой профессиональный путь на флоте, самое сложное было — переубедить мужчин, что женщина не может быть капитаном. Пришлось, стиснув зубы, доказывать это своим трудом », — призналась она порталу Москва 24.

По ее словам, у многих женщин опускаются руки во время попыток доказать мужчинам свою состоятельность. «К нам на флот приходили девочки, приступали к работе, а мужчины начинали им „ездить по ушам“, что это не женская работа, что они не могут работать, и, в конце концов, они уходили», — вспоминает капитан.

При этом, по ее наблюдению, женщины — далеко не самые плохие работники в судовождении. «Есть должности, которые женщина выполняет лучше. Например, женщина лучше понимает людей. Это заложено веками. И если разложить по полочкам, то это бред, что женщина чего-то не может», — добавила Валентина Бунина.

На флоте первая женщина-капитан проработала более 30 лет, а с 2003 года преподает в Академии водного транспорта. Кроме того, Валентина Ивановна вырастила четырех сыновей.

За разрешение работать женщине машинистом и помощником машиниста на железной дороге выступает и компания «Российские железные дороги» . «Запрет на работу женщин у нас был обоснован вредными факторами, связанными с вибрацией, потому что грузовые и пассажирские локомотивы были не слишком комфортными, — рассказала журналистам советник гендиректора РЖД Ирина Костенец. — Но сейчас появился более современный подвижной состав, в том числе скоростные поезда „Сапсан“.

Железнодорожники, по словам Костенец, намерены предложить правительству отменить общий список профессий, на которые запрещено принимать женщин.

Однако, если женщинам разрешат быть машинистами, то общество не сразу это примет, считает сенатор Екатерина Лахова. „Сейчас к женщинам, например, пилотам, в обществе есть недоверие, даже страх. Должно смениться одно-два поколения, прежде чем мы все будем правильно воспринимать женщин-пилотов, женщин-машинистов“, — отметила она.