«Красивые, но старческие»: руки Виктории Бони не соответствуют возрасту

Отдыхающая в Таиланде Виктория Боня активно демонстрирует фотографии из «рая на земле». Но поклонники ведущей не разделяют ее счастья, вместо этого обращая внимание на недостатки ее внешности.

На очередной серии фотографий из Пхукета Виктория Боня показала, чем предпочитает завтракать в Таиланде. Ожидаемо, что в ее рационе оказались сплошь фрукты, которые Боня явно любит. Но внимание подписчиков Виктории привлекли не они, а руки телезвезды, резко контрастирующие с ее внешностью. Известно, что Боня прилагает много усилий, поддерживая себя в форме, а ради красивого тела готова даже лечь под нож. Однако исправить внешний вид слишком рано постаревших рук не так просто, как вставить в грудь импланты, так что неосторожно опубликованные фотографии вызвали бурные обсуждения.

Учитывая тот факт, что 38-летняя Виктория тщательно следит за лицом, стремясь выглядеть моложе своего возраста, ее руки, явно недополучающие качественного ухода, выглядят на фото словно инородный объект, а Боня превращается в девушку с руками бабушки: «Красивые загорелые старческие руки» «Почему такие руки старые и кривые?» «Какая рука страшная, как куриная» «Такое ощущение, что руки не ее…такие старушечьи прям» «Боже, что с её руками?» «Руки как у Бабы Яги» Кроме того, в очередной раз обсуждению подверглась и грудь Бони — поклонники до сих пор недоумевают, что заставило Викторию решиться на операцию, которая, к тому же, прошла не самым удачным образом.