«Халяль сейчас — очень перспективное направление»

Мовлди Шаманов, организатор первого в Чечне перепелиного крестьянско-фермерского хозяйства, проводит часть дня на автотрассе. Если выехать из Грозного через Заводской район, то вскоре на обочине можно увидеть его яркий баннер-раскладушку с аппетитными иллюстрациями: «Перепела копченые и на шашлык. Цена — 1 рубль (за грамм)». Рядом стоит автомобиль с крошечными замороженными тушками в переносном холодильнике, а за рулем ждет покупателей сам Мовлди. «Спрашивают — это что такое? В меру своих возможностей объясняю про полезные свойства. Но иногда так надоедает… Обычная птица, говорю, но очень редкая и дорогая, не каждому по карману», — рассказывает пердприниматель.

Энтузиазм — главный двигатель его торговли. Большинство тормозящих у обочины чеченцев ничего не знают о птице, про которую он может рассказывать часами. Пять лет назад именно двор семьи Шамановых в селе Алхан-Кала был первым и единственным в республике специализированным хозяйством, где в многоэтажных клетках поселились симпатичные птицы размером с куриного цыпленка. Первое хозяйство, открытое тогда с финансовой помощью властей республики, он назвал в честь младшей дочери-дошкольницы — «Румиса». С тех пор девочка считает себя собственницей перепелов и иногда ездит продавать товар вместе с отцом.

Особенности сбыта

"Яйца больше всего берут парни, которые «качаются», — а в зал у нас ходят очень многие. Есть родители детей-спортсменов, понимающие тонкости здорового питания. Ведь перепелиное яйцо впятеро меньше куриного, но в три-пять раз превосходит его по полезным свойствам".

Шаманов демонстрирует перепелятник в отдельной капитальной постройке за пределами основного двора. Клетки с желобами для сбора яиц, ниппельные поилки, поддоны для помета. В стене — вытяжные вентиляторы и кондиционер, на полу — линолеум: так легче поддерживать чистоту. Каждое утро с рассветом, завершив утренний намаз, Мовлди идет проведать птицу и задать корм. Укладка яиц в коробки, чистка поддонов, ежедневное мытье полов — это обязанность его хозяйки.

"Увидев мою розничную цену, многие в Чечне думают, что я делаю большие деньги. А это деликатес с высокой себестоимостью, для которого рынок сбыта в Чечне ограничен. Я досконально изучил спрос и понял, что по мясу уровень цен особого значения не имеет. Сколько ни произведи, какую цену ни назначь, продать можно одно и то же количество. Это не продукт первой необходимости, поэтому я изначально ориентируюсь на состоятельных людей, чтобы компенсировать малые объемы", — говорит Шаманов.

Относительно высокая цена на мясо — 1 тыс. руб. /кг — позволяет оправдать накладные расходы на содержание ограниченного количества птиц. Иначе зимнее отопление и круглосуточное освещение съедают львиную долю прибыли. Оценив мясо как деликатес, для яиц фермер выбрал противоположную стратегию — ориентируется на небогатых людей и быстрый сбыт (2 руб. /шт., при том что привозные со Ставрополья предлагают по 4–5 руб.). Яйца в отличие от мяса пользуются спросом даже у соседей по селу.

Сейчас перепелиное подворье Мовлди Шаманова в Чечне не единственное. За пять лет его работы появилось несколько таких же мелкооптовых и розничных продавцов. Год назад перепелкой в небольших по своим меркам объемах занялось и крупнейшее в Чечне КФХ «Жайна» (держит больше полумиллиона голов курицы). Но централизованно пропагандой перепелки никто не занимается. Рынок за пять лет больше не стал, и Мовлди считает, что всем требуется искать нестандартные подходы.

Бизнес спасают банкеты

Перепелятник Мовлди поддерживает в таком порядке, что многие удивляются. «Говоришь: пожалуйста, проходите. Они заглядывают так осторожно: нам разуваться? А ведь фактически-то входят в сарай, — говорит предприниматель. — Я во многих хозяйствах по Северному Кавказу бывал, и прямо скажем, не везде чистоту поддерживают. А перепелка — нежная птица, требует особой аккуратности».

Суеверные односельчане неоднократно предупреждали Мовлди, что посторонним демонстрировать перепелок не стоит — сглазят. В принципе, так однажды и произошло. Два года назад он потерял крупнейшего корпоративного заказчика, который выкупал у него 50–80% мяса.

В помещении перепелятника клеток теперь немного. Шаманов оптимизировал размеры хозяйства до 300–400 птиц, работает как индивидуальный фермер-предприниматель. Отказался и от полного цикла — перестал выводить собственных перепелов в инкубаторе. Выгоднее оказалось доращивать недельных пятигорских цыплят до пика продуктивности и забивать их достаточно молодыми, в возрасте трех-шести месяцев, пока яйценоскость не упала, а мясо не стало темным и жестким. Крошечная перепелка (250 г живого веса, от 180 г — освежеванная) быстро созревает, но и столь же быстро стареет.

"Физически она доживает до трех-пяти лет, но для бизнеса оставлять птицу старше десяти месяцев убыточно", — констатирует предприниматель.

Постоянные клиенты берут мясо парным. Замороженные остатки — только для случайных покупателей на дороге, среди которых Шаманов заодно рекрутирует новых клиентов. Любое семейное торжество в Чечне — массовое мероприятие, и закупки частного лица для свадьбы или юбилея могут превысить месячный опт ресторана. Перепелок фаршируют бараниной, жарят на сковороде, делают шашлык, а идущие в комплекте потрошки используют на суп.

В дежурном меню заведений общепита Грозного перепелов почти нигде нет. «Были случаи, когда ресторан разрабатывал под перепела рецепт, а за несколько месяцев не было ни единого заказа». Все покупки от рестораторов — только под предоплаченные банкеты: пять-десять перепелок в месяц, максимум до 20 тушек. Фермер знаком с владельцами многих заведений, с некоторыми даже дружит. Полтора года назад специально участвовал в учредительном съезде Гильдии рестораторов и отельеров Чечни, посещает все отраслевые выставки, участвует в мероприятиях Общественной палаты ЧР.

"Довести схему до ума"

"Это очень сильная программа, и главной ее целью является создание рабочих мест, самозанятость. Как ее юридически оформить, ООО или НКО, я еще думаю. С помощью определенного круга людей сейчас пытаюсь довести эту схему до ума", — Шаманов вынашивает идею учредить Ассоциацию птицеводства и перепеловодства, чтобы вовлекать в это занятие жителей сел республики.

Идея в том, чтобы стимулировать людей обустраивать перепелятники для семейных нужд: «Не как бизнес, а для себя. Свое мясо и яйцо, а излишки я как мелкий оптовик мог бы у них выкупать. Птица и для глаза, и для души приятная. Держат же люди в комнатах попугайчиков, и перепел — такая же красота, только дом для них нужен отдельный, чтобы запаха помета не было».

Живности участнику ассоциации можно будет завести совсем немного: затраты на закупку и обустройство перепелиной семьи составят 25–30 тыс. руб. Одна перепелка-несушка дает до 25 яиц в месяц. Сам Шаманов предпочитает белых перепелов (они же техасские бройлеры), считая их самой универсальной породой.

"Нужно все просчитать, чтобы программа была выгодной для всех. Тратя буквально полчаса в день, люди будут иметь свежие полезные яйца к завтраку и минимум затрат. Я как консультант буду лично контролировать ведение хозяйства".

При реализации этой схемы сам Шаманов сможет начать производить цыплят, подращивать их, поставлять клиентам молодых несушек и выкупать взрослую птицу на мясо, компенсируя сезонные скачки спроса со стороны потребителей. Чтобы запустить устойчивый бизнес полного цикла, надо сбывать в месяц хотя бы 500 тушек и 70 тыс. яиц.

Мовлди убежден, что желающие примкнуть в любом случае будут. Он активный пользователь соцсетей с 11 тыс. подписчиков, в свое время даже закончил местную школу блогеров. Публикации о перепелах неизменно привлекают к его постам единомышленников. Бывает, женщины пишут в комментариях, что завели нескольких перепелок, но прирезать очаровательное создание не поднимается рука. Так и живут для красоты.

Соль, перец, ложка меда

"Резать перепелку надо аккуратно и нежно", — уточняет Шаманов. Все поголовье он лишает жизни собственноручно в соответствии с требованиями ислама. «Забой халяль, кровь спускается. За качество не перед народом отвечать — перед Аллахом».

Такая работа может занимать и весь день. По окончании священного месяца Рамадана и в другие праздники с застольями по всей республике забивается вся птица, и перепелятник пустеет. Фермер по таким случаям заранее ведет запись желающих, раскидывает объявления в соцсетях. Тушки надо очистить от перьев, выпотрошить, рассортировать по местам доставки, излишки заморозить. К работам подключаются все женщины семьи.

Перепелиное мясо на столе у самого Мовлди присутствует тоже только по особым случаям. «Нет, конечно, не ежедневно, — смеется он. — Даже по себестоимости 500 руб. /кг для меня роскошь. А яйцо, да, заставляю детей есть. Сын не очень, а Румиса сразу полюбила».

Иногда Мовлди делает перепелиный шашлык. Маринад простой: соль, перец, ложка меда, несколько капель любого сладкого газированного напитка. «Врагов у меня нет, поэтому ужин я ни с кем не делю. Но бывает, что только собрался поесть — понаехали», — шутит он.

Шаманов всю жизнь прожил в Чечне, и в прошлом ему приходилось зарабатывать самым разным ремеслом. «Работал водителем автобуса, начальником поезда Грозный — Москва, во вневедомственной охране на хорошей должности». В молодости учился в Грозненском университете на финансово-экономическом факультете по специальности «финансы и кредит», даже был старостой группы, но после двух войн восстановиться уже не удалось.

"Некоторые думают, что я с бухты-барахты сел на перепелок, — говорит Мовлди. — А я досконально изучил предмет: объехал все крупные хозяйства Кавказа, со всеми профессионалами в этом бизнесе знаком. Наверное, очень самолюбив, не переношу, когда меня ловят на ошибках".

Иногда за консультацией к Шаманову обращаются и незнакомые люди. Правда, не все готовы прислушиваться к советам. Мовлди говорит, что иллюзия быстрого заработка уже многих приводила к банкротству.

"Недавно звонят какие-то чеченские ребята из Москвы: хотят открыть в республике хозяйство на 50 тыс. перепелок, просят помочь им с бизнес-проектом. Отвечаю: «Удачи! А вы в курсе насчет сбыта?» Они подумали, пошептались, предложили созвониться позже. В общем, я им посоветовал искать покупателей в Москве, чтобы перепелиное мясо из Чечни в столицу поставлять. Халяль сейчас — очень перспективное направление".

Ольга Калантарова