В какие продукты чаще всего добавляют химикаты

15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей. Принято считать, что он ведет свое начало с 1983 года, когда Генассамблея ООН приняла «Руководящие принципы по защите прав потребителей». Но наиболее дотошные историки уверяют, что все началось гораздо раньше — 15 марта 1961-го, когда выступавший перед Конгрессом Джон Кеннеди сформулировал четыре основные права потребителя: право на безопасность, информацию и выбор, а также право быть услышанным.

С тех пор не утихают битвы между теми, кто производит продукт, и теми, кому он предназначен. Первые идут на всяческие ухищрения, чтобы извлечь из него максимум выгоды, вторые изо всех сил стараются сохранить себе здоровье и, по возможности, наказать первых за жульничество и подлог. В преддверии очередной годовщины не стихающей битвы «Вечерка» с помощью экспертов вспомнила о самых вопиющих «недозволенных включениях», которые ушлые производители добавляют в продукты питания (всем же известно: ты то, что ты ешь).

Итак, ТОП-5 рядовых продуктов, которые любит «улучшать» химией отечественный производитель.

МОЛОКО

Принято считать, что максимум, чем может удивить состав молока — это излишним содержанием воды и сухим молоком. И то, и то, конечно, неприятно (хотя находятся любители и на эти составляющие), но уж точно не несет опасности здоровью.

А вот меламин с карбамидом — это уже посерьезней. Многие, наверное, помнят скандал, разразившийся в 2008 году в Китае, когда выяснилось, что ряд сельхозпроизводителей добавляли в молоко меламин, чтобы измерения показывали большее содержание белка (больше белка — дороже молоко). «Улучшенное» таким образом сырье обнаружили даже в детском питании, из-за чего несколько детей умерли, а около 300 малышей по всему миру слегли с отравлениями и болезнями почек. В итоге скандала двух предпринимателей приговорили к смертной казни, двух — к пожизненному заключению, остальные виновные тоже увидели небо в клеточку. С тех пор все молоко в Китае подвергается жесточайшим проверкам на недозволенные примеси. Чего не скажешь о нашем.

— В России этим, увы, тоже грешат, — рассказал «ВМ» Александр Спиридонов , руководитель направления прикладных разработок «Foss Электрик» — производителя спектральных анализаторов продуктов питания. — Хотя гораздо чаще нам приходилось сталкиваться с добавлением карбамида (мочевины). Причина та же — «поднять» белок, так как при сдаче сырья на молокозаводы от этого показателя зависит закупочная цена. У фермера тут три пути: изменить рецептуру кормления животного, чтобы на выходе получить достаточное количество «натурального» белка; поднять содержание азота (белок определяется по азоту) за счет всяких химических «присадок» к корму (были случаи, когда коровам скармливали азотные удобрения) и третий — просто насыпать в молоко того же карбамида. Первый путь слишком затратен, второй несет опасность для животных, а вот третий — самый простой и дешевый.

Но вычислить в домашних условиях точное количество ОМФ вряд ли получится, так что альтернатива такая: либо «забить» на прозрачность и есть потенциально менее безопасный непрозрачный мед, либо пытаться определить на вкус, есть в продукте химия или нет. Сильно перегретый мед с повышенным содержанием ОМФ можно распознать по карамельному привкусу.

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