В Красноярске проверили качество местных цыплят бройлеров

Эксперты ассоциации «Енисейский стандарт» проверили качество цыплят бройлеров, сообщили в организации.

Внимание специалистов привлекли охлажденные цыплята-бройлеры 1 сорта. Проверили четыре образца — два красноярских, и по одному из Томска и Бийска. Антибиотиков и патогенных микроорганизмов в них не нашли. Однако вопросы у экспертов остались.

Специалисты по качеству дали советы по выбору курятины. Всегда нужно обращать внимание на дату производства и срок годности. «Охлажденка» может храниться не более 5 суток при температуре от -2 °C до +2 °C. Покупать курятину лучше в крупных сетях или проверенных магазинах, где соблюдают режим хранения.

Не лишним будет узнать информацию о производителе продукта, и отдать предпочтение местным птицефабрикам, а из них — тем, которые расположены дальше от города.

Какие в принципе могут быть проблемы с куриным мясом: антибиотики и консерванты, вода, гормоны роста, сальмонелла и другие патогенные микроорганизмы.