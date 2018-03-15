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В Красноярске проверили качество местных цыплят бройлеров
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В Красноярске проверили качество местных цыплят бройлеров 

АиФ Красноярск 15 марта 2018
Фото: АиФ Красноярск
Эксперты ассоциации «Енисейский стандарт» проверили качество цыплят бройлеров, сообщили в организации.
Внимание специалистов привлекли охлажденные цыплята-бройлеры 1 сорта. Проверили четыре образца — два красноярских, и по одному из Томска и Бийска. Антибиотиков и патогенных микроорганизмов в них не нашли. Однако вопросы у экспертов остались.
Специалисты по качеству дали советы по выбору курятины. Всегда нужно обращать внимание на дату производства и срок годности. «Охлажденка» может храниться не более 5 суток при температуре от -2 °C до +2 °C. Покупать курятину лучше в крупных сетях или проверенных магазинах, где соблюдают режим хранения.
Не лишним будет узнать информацию о производителе продукта, и отдать предпочтение местным птицефабрикам, а из них — тем, которые расположены дальше от города.
Какие в принципе могут быть проблемы с куриным мясом: антибиотики и консерванты, вода, гормоны роста, сальмонелла и другие патогенные микроорганизмы.
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