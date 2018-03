Мы и не ждали: 9 звезд, которые удивили новостью о пополнении в семье 

Фото: Legion-media.ru Чуть больше года назад американскую актрису «Летидор» включил в рейтинг звезд, которые не торопятся становиться мамами. Позиция Евы Лонгории была проста и понятна: она не чайлдфри, просто она мегазанятая женщина (напомним, Ева снимается в кино, пишет кулинарные книги, владеет рестораном Beso, который славится в Голливуде своими стейками).

Но, по всей видимости, став в 2016 году женой бизнесмена Хосе Антонио Бастона, Лонгория пересмотрела свои планы относительно персонального тайм-менеджмента.

Папарацци все чаще стали замечать ее в компании супруга — то за романтическим обедом в разгар рабочего дня, то за штурвалом яхты. «Ева наконец-то расслабилась», — писали СМИ, по-доброму хихикая над располневшей актрисой (на самом деле Ева просто склонна к полноте и быстро набирает вес после череды плотных ужинов). Но в декабре прошлого года журналисты стали уверять, будто бы звезда «Отчаянных домохозяек» ждет ребенка. На январских праздниках сама актриса подтвердила эту информацию, опубликовав в своем «Инстаграме» кадр, который говорит сам за себя. New year, new adventures! I'm so grateful to my beautiful family for giving this new baby so much love already! 🙏🏻 #HappyNewYear #2018 Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) Янв 1, 2018 в 8:46 PST Сейчас будущая мама наслаждается приятными хлопотами — покупает одежду для будущего малыша, а также старается как можно больше узнать о материнстве, ведь недавно она призналась в интервью журналу People, что об этом она не знает ничего. «Летидор» предполагает, что проблем с этим возникнуть не должно, ведь муж Лонгории — многодетный отец, поэтому он точно знает и как подгузник поменять, и как спать уложить.