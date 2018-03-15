Мы и не ждали: 9 звезд, которые удивили новостью о пополнении в семье

Кто-то из этих звезд уверял, что сейчас думает исключительно о своей карьере, а не о детях, кто-то открыто высмеивал очередную сплетню по поводу своей беременности, кто-то молчал до последнего и рассказал о случившемся постфактум. День рождения Евы Лонгории (15 марта актрисе исполнится 43 года), которая вот-вот впервые станет мамой, «Летидор» решил отпраздновать рейтингом знаменитостей, которым удалось наделать шуму не только своим творчеством. О переменах в личной жизни этих звезд говорили и еще долго будут говорить — настолько новость о ребенке ошарашила их поклонников. Ева Лонгория, 43 года

Фото: Legion-media.ru Чуть больше года назад американскую актрису «Летидор» включил в рейтинг звезд, которые не торопятся становиться мамами. Позиция Евы Лонгории была проста и понятна: она не чайлдфри, просто она мегазанятая женщина (напомним, Ева снимается в кино, пишет кулинарные книги, владеет рестораном Beso, который славится в Голливуде своими стейками).

Но, по всей видимости, став в 2016 году женой бизнесмена Хосе Антонио Бастона, Лонгория пересмотрела свои планы относительно персонального тайм-менеджмента.

Папарацци все чаще стали замечать ее в компании супруга — то за романтическим обедом в разгар рабочего дня, то за штурвалом яхты. «Ева наконец-то расслабилась», — писали СМИ, по-доброму хихикая над располневшей актрисой (на самом деле Ева просто склонна к полноте и быстро набирает вес после череды плотных ужинов). Но в декабре прошлого года журналисты стали уверять, будто бы звезда «Отчаянных домохозяек» ждет ребенка. На январских праздниках сама актриса подтвердила эту информацию, опубликовав в своем «Инстаграме» кадр, который говорит сам за себя. New year, new adventures! I’m so grateful to my beautiful family for giving this new baby so much love already! 🙏🏻 #HappyNewYear #2018 Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) Янв 1, 2018 в 8:46 PST Сейчас будущая мама наслаждается приятными хлопотами — покупает одежду для будущего малыша, а также старается как можно больше узнать о материнстве, ведь недавно она призналась в интервью журналу People, что об этом она не знает ничего. «Летидор» предполагает, что проблем с этим возникнуть не должно, ведь муж Лонгории — многодетный отец, поэтому он точно знает и как подгузник поменять, и как спать уложить. Криштиану Роналду , 33 года

Фото: Instagram@cristiano

Известный футболист не раз говорил, что обожает цифру «7». Семерка украшает форму клуба «Реал» и сборной Португалии по футболу, за которые играет нападающий, и именно о семерых детях мечтает Роналду! К исполнению своей мечты спортсмен приступил в 2010 году, когда на свет появился его сын Криштиану Роналду-младший. Тогда СМИ просто разрывались от предположений, кто же подарил легендарному футболисту наследника. Напомним, именно в 2010 году начался роман Криштиану и Ирины Шейк , но не нужно быть прекрасным математиком, чтобы увидеть и понять несостыковку — модель никак не могла быть матерью мальчика. Устав от домыслов, через пять лет Роналду рассказал правду о рождении «джуниора» — счастливый отец прибег к услугам суррогатной матери. Estou PRESO a estes bebés lindos ahahahah ❤️❤️❤️ Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Дек 26, 2017 в 5:49 PST Почти целых семь лет португалец не давал особого повода для слухов, но в 2017 году Роналду стал чуть ли не главным поставщиком сенсаций для глянцевых СМИ.

Во-первых, он наконец-то представил миру свою девушку — модель Джорджину Родригес. Во-вторых, выяснилось, что футболист совсем скоро станет отцом близнецов (к слову, их мать — не новая подруга спортсмена). В-третьих, в ноябре Джорджина подарила Роналду четвертого ребенка! Вот и не верь после этого в сверхъестественную целеустремленность пятикратного обладателя «Золотого мяча»! Ингеборга Дапкунайте , 55 лет Фото: Starface.ru Свою личную жизнь Ингеборга Дапкунайте никогда не выставляла напоказ. Более того, в интервью вам вряд ли удастся найти хоть что-то большее, чем просто количество браков звезды и имена ее избранников. И, кажется, поклонники известной актрисы к этому привыкли и не ждали от нее каких-либо сенсаций. Но в честь своего 55-летия Ингеборга приготовила по-настоящему ошеломляющий сюрприз! Забегая вперед, скажем, что это не новая театральная постановка с ее участием или фильм, который номинирован на премию «Оскар».

19 января Первый Канал показал документальный фильм продюсера Ильи Кривицкого «Ингеборга Дапкунайте: „Все, что пишут обо мне, — неправда“». К слову, и в этой картине актриса ничего не рассказывает о своей личной жизни и не показывает каких-либо семейных кадров. По крайней мере, так было вплоть до последней минуты фильма, когда в кадре появился белокурый мальчик примерно полутора лет. Титр сказал сам за себя — «Сын Алекс».

Разумеется, после этого ни в одном из материалов в прессе Ингеборга ни словом не обмолвилась о ребенке.

Кейт Миддлтон , 36 лет Фото: Legion-media.ru Наверно, вы удивитесь, встретив в нашем рейтинге имя герцогини Кембриджской — она замужем, воспитывает двоих детей и, кажется, только и должна, что радовать королеву Елизавету II новостями об очередном прибавлении в семействе. Но третьей беременностью Кейт «Летидор» был по-настоящему шокирован. Во-первых, если обращаться к хрестоматийным истинам, то по мнению многих врачей, между родами должно пройти минимум три года, чтобы организм женщины восстановился. Напомним, летом 2013 года Миддлтон родила сына Джорджа, а в мае 2015 года порадовала принца Уильяма дочерью Шарлоттой. Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) Янв 24, 2018 в 9:04 PST Во-вторых, не секрет, что Кейт сложно дается беременность. Всему виной токсикоз. У герцогини он настолько сильный, что приступы тошноты она испытывает даже от пары глотков обыкновенной воды. Мало того, каждый раз Кейт была вынуждена проводить некоторое время в госпитале, чтобы пережить этот сложный период под чутким контролем врачей. Казалось бы, после таких мучений вряд ли кто-то решится на подвиг еще раз. Но Миддлтон решилась! В сентябре 2017 года было официально объявлено о том, что вскоре Кейт и Уильям станут многодетными родителями! Кстати, герцогиня не только решилась на третьи роды, но и подумывает родить малыша дома! Что ни новость о королевской семье, то изумление! Анна Курникова , 36 лет Фото: Instagram@annakournikova

Кажется, буквально вчера (точнее, год назад) мы включили имя Анны Курниковой и ее избранника Энрике Иглесиаса в рейтинг пар, которые не торопятся узаконить отношения, и даже писали о том, что репортерам одного из западных изданий все-таки удалось разглядеть на безымянном пальце бывшей теннисистки кольцо с увесистым камнем, как вдруг СМИ взорвались от невероятного известия. За неделю до католического Рождества портал TNZ сообщил, что Курникова и Иглесиас… нет, не наконец-то поженились, а стали родителями двойни! My Sunshine Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) Янв 16, 2018 в 9:39 PST Кто-то подумал, что это очередная «утка», ведь влюбленных «женили» и «разводили» уже сотни раз, но в середине января Анна и Энрике продемонстрировали миру своих малышей! Сначала певец выложил в своем «Инстаграме» кадр с новорожденным, подписав его: «Мое солнышко». А затем это сделала и его возлюбленная. My Sunshine Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova) Янв 16, 2018 в 10:48 PST Косвенно о переменах в жизни пары мог намекнуть глобальный ремонт, который случился в доме у звезд до рождения малышей (иностранные СМИ сообщали, что за возведение высокого забора, ограждение бассейна, улучшение буквально каждого сантиметра поместья Энрике и Анна заплатили кругленькую сумму). Но, согласитесь, поверить в то, что вот-вот в семье влюбленных случится пополнение, было очень сложно. Тем более и Курникова, и Иглесиас вопросы журналистов о личной жизни чаще всего игнорируют. Сергей Лазарев , 34 года

Фото: Instagram@lazarevsergey

Известного певца вполне можно назвать мастером конспирации — ему удалось скрывать от фанатов и журналистов факт появления на свет первенца почти 2,5 года! И даже когда Сергея Лазарева в компании маленького мальчика папарацци подкараулили около храма, артист не стал давать каких-либо уточняющих комментариев. Жизнь публичного человека всегда рассматривается под лупой, вызывает массу разговоров, слухов, обсуждений, часто негативных эмоций и, даже для взрослых и опытных людей, такое повышенное внимание–это сложное испытание, не говоря уже о маленьком ребенке. Именно поэтому, мной и моей семьей было принято решение сохранить чудесное радостное событие, произошедшее в моей жизни 2.5 года назад, исключительно в кругу семьи, не делав никаких заявлений и объявлений. Но сегодня, так случилось, что широкой общественности стало известно это сокровенное событие моей личной жизни. И сейчас уже появилось огромное количество публикаций, домыслов, додумок и сплетен. Дабы не плодить их еще больше, хочу официально подтвердить, что я действительно счастлив вот уже 2,5 года быть папой и воспитывать сына. НО Я ОЧЕНЬ ПРОШУ всех уважать личное пространство моей семьи, меня и моего сына и сохранить наше право на частную жизнь. Спасибо за понимание! Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Дек 23, 2016 в 7:36 PST Почему Сергей Лазарев не кричал на весь мир о своем счастье? На этот вопрос артист ответил постом в своем «Инстаграме». «Сергей же не женат!», «У Лазарева сейчас даже нет отношений», — не уставали восклицать поклонники певца. На вопрос, кто подарил Сергею наследника, ответил Филипп Киркоров в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ

Я узнал о том, что у него родился сын, только когда это случилось. И тоже от суррогатной матери.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Дек 31, 2017 в 6:14 PST Каких-либо подробностей относительно матери ребенка новоиспеченный отец не раскрывает. Единственное, о чем Лазарев говорит с удовольствием, так это о том, как сын Никита изменил его жизнь. https://letidor.ru/novosti/a234-sergey-lazarev-rasskazal-kak-otcovstvo-izmenilo-ego-zhizn-17664.shtml

Когда ребенок родился, у меня было желание кричать об этом на весь мир! Но я понимал, что не могу этого сделать. Это самое большое счастье. Тогда все обрело смысл. Я понимаю, для чего я живу, я понимаю, для чего я работаю. Я понимаю, что теперь, все что происходит в моей жизни — это для него!

признался Сергей Юрию Николаеву в эфире программы «Честное слово» на Первом канале.

Известный музыкант терпел не так долго, как Сергей Лазарев. О рождении сына Дмитрий Маликов официально объявил в день своего рождения — 29 января. И уже буквально через сутки в «Инстаграме» супруги певца появилось первое фото малыша. Я была в семье единственным ребенком. Любимым, умным, красивым, но единственным. Когда мне исполнилось 20, внезапно скончалалась моя мама, потом папа. От ужаса случившегося меня спасла тогда моя, совсем еще малютка, дочь Оля. Просто потому, что она была. Через некоторое время моя жизнь резко поменялась, — я встретила Диму, благодаря ему обрела прекрасную семью: он, его родители, сестра, бабушка, тети, племянник, Оля и ее семья, наша чудесная дочь и сын… Семья — это команда! Где один— за всех и все— за одного! И чем больше молодых игроков в ней, тем она сильнее! ❤ Публикация от elena malikova (@elenamalikova) Янв 30, 2018 в 12:20 PST Разумеется, у поклонников звездной семьи сразу возник вопрос — как мальчик появился на свет. Многие пытались рассуждать логично, предполагая, что наследника Елене и Дмитрию подарила суррогатная мать (напомним, музыканту — 49 лет, его жене Елене — 54 года). Другая часть поклонников все же склонялась к тому, что паре удалось зачать ребенка с помощью ЭКО — правда, все соглашались с тем, что каких-либо перемен в фигуре Елены Маликовой не замечали. Официально счастливые родители не делали никаких заявлений по поводу появления на свет мальчика. Единственное, что известно наверняка, — от новости о пополнении в семье были в шоке не только поклонники Маликовых, но и их дочь Стефания. О том, что она станет старшей сестрой, Стеша узнала всего за несколько дней до момента «Икс».

Мне папа рассказал о том, что скоро в доме появится еще один ребенок. Я, конечно, была очень удивлена. Мама боялась мне рассказывать, боялась моей реакции. Однако я была очень счастлива. А потом, когда увидела мальчика, расплакалась. Раньше я никогда не видела такого маленького ребенка. Мне тогда показалось, что это такое настоящее Божье чудо, он просто потрясающий,

призналась девушка в эфире телевизионного шоу «Привет, Андрей!»

Кстати, Маликовы до сих пор не определились с именем для нового члена своей семьи. Как знать, может быть, и здесь им удастся не на шутку удивить фанатов! Камерон Диас, 45 лет Фото: Legion-media.ru Голливудская актриса — героиня всевозможных рейтингов, которые порой даже противоречат друг другу. Судите сами. Она чуть ли не чаще всех из своих коллег играла роли матерей в кино, но в то же время в интервью Esquire уверяла, что ее никогда не привлекало быть матерью:

Это серьезная работа — иметь детей. Отвечать еще за какую-то жизнь, кроме своей собственной — пожалуй, я не возьму это на себя. Ребенок — это круглосуточная занятость на протяжении 18 лет. Не иметь ребенка гораздо легче. Но, поверьте, это нелегкое решение.