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В Екатеринбурге умерла 75-летняя звезда ночных клубов
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В Екатеринбурге умерла 75-летняя звезда ночных клубов 

e1.ru 15 марта 2018
Фото: e1.ru
Днем она была примерной бабушкой, а по ночам превращалась в тусовщицу. Именно такой — на каблуках, с ярким макияжем и задорной улыбкой — завсегдатаи клубов запомнят Галину Волкову, которая была известна под псевдонимом Мама Гала.
«Скончалась легенда клубной жизни Екатеринбурга, известная под псевдонимом Мама Гала. Галине Волковой (настоящее имя старейшего клубного аниматора Урала) было 75 лет», — написал на своей странице в Facebook хранитель Музея истории Екатеринбурга Сергей Скробов.
Пенсионерка покоряла зрителей своей энергией, танцами на 12-сантиметровых шпильках и шпагатом.
Мама Гала развлекала тусовщиков в «Синем жуке», клубе «Истерика», «Диван». По информации портала «Моменты», Мама Гала уже в «Синем жуке» начала жаловаться на здоровье, не могла переносить большую нагрузку. Предположительной причиной смерти источники, близкие к артистке, называли проблемы с сердцем. До этого Галина Волкова уже перенесла два инсульта.
В интервью Галина Волкова признавалась, что отдыхает на ночной работе, и считала это компенсацией за годы тяжелого труда на железной дороге. 16 лет женщина таскала шпалы.
В интервью «Комсомольской правде» аниматор рассказывала, что с гонораров в ночных клубах помогает дочери и старшему внуку.
— Они ж, бедные, кредитов понабрали, ипотеки разные, — рассказывала пенсионерка. — В наше время такой кабалы не было. А сидеть на пенсии, ныть и копить на собственные похороны я не собираюсь. Сейчас у меня всё есть для счастья: любимые дети и внуки, любимая работа. Я это заслужила.
Кстати, фотографии Мамы Галы мелькали в нашей фотоподборке про ночные клубы Екатеринбурга десятилетней давности.
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