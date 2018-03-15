В Екатеринбурге умерла 75-летняя звезда ночных клубов

Днем она была примерной бабушкой, а по ночам превращалась в тусовщицу. Именно такой — на каблуках, с ярким макияжем и задорной улыбкой — завсегдатаи клубов запомнят Галину Волкову , которая была известна под псевдонимом Мама Гала.

«Скончалась легенда клубной жизни Екатеринбурга, известная под псевдонимом Мама Гала. Галине Волковой (настоящее имя старейшего клубного аниматора Урала) было 75 лет», — написал на своей странице в Facebook хранитель Музея истории Екатеринбурга Сергей Скробов.

Пенсионерка покоряла зрителей своей энергией, танцами на 12-сантиметровых шпильках и шпагатом.

Мама Гала развлекала тусовщиков в «Синем жуке», клубе «Истерика», «Диван». По информации портала «Моменты», Мама Гала уже в «Синем жуке» начала жаловаться на здоровье, не могла переносить большую нагрузку. Предположительной причиной смерти источники, близкие к артистке, называли проблемы с сердцем. До этого Галина Волкова уже перенесла два инсульта.

В интервью Галина Волкова признавалась, что отдыхает на ночной работе, и считала это компенсацией за годы тяжелого труда на железной дороге. 16 лет женщина таскала шпалы.

В интервью « Комсомольской правде » аниматор рассказывала, что с гонораров в ночных клубах помогает дочери и старшему внуку.

— Они ж, бедные, кредитов понабрали, ипотеки разные, — рассказывала пенсионерка. — В наше время такой кабалы не было. А сидеть на пенсии, ныть и копить на собственные похороны я не собираюсь. Сейчас у меня всё есть для счастья: любимые дети и внуки, любимая работа. Я это заслужила.

Кстати, фотографии Мамы Галы мелькали в нашей фотоподборке про ночные клубы Екатеринбурга десятилетней давности.