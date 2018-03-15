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Астролог рассказал, почему костромичей будет потряхивать
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Астролог рассказал, почему костромичей будет потряхивать 

Kostroma.Today 15 марта 2018
Фото: Kostroma.Today
Астролог Александр Панфилов рассказал, чего ждать костромичам в этом году, узнал KOSTROMA.TODAY. Сам он строит свою жизнь по звездам.
Александр предупреждает, что во второй половине года костромичам нужно взять себя в руки и немного потерпеть.
«Вторая половина года будет проходить под Марсом, будут обостряться многие конфликты как на мировом уровне, так и в семейных отношениях, в бизнесе. Марс — это бог войны, поэтому потряхивать слегка будет всех», — рассказал газете «ВЕК» астролог Александр ПАНФИЛОВ.
Он советуют всем костромичам изучать астрологию.
Александр утверждает, что это не фантастическая наука, а математика, которая подкреплена тысячами судеб.
Кстати, у него самого жизнь наладилась только благодаря астрологии.
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