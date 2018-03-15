Астролог рассказал, почему костромичей будет потряхивать

Астролог Александр Панфилов рассказал, чего ждать костромичам в этом году, узнал KOSTROMA.TODAY. Сам он строит свою жизнь по звездам.

Александр предупреждает, что во второй половине года костромичам нужно взять себя в руки и немного потерпеть.

«Вторая половина года будет проходить под Марсом, будут обостряться многие конфликты как на мировом уровне, так и в семейных отношениях, в бизнесе. Марс — это бог войны, поэтому потряхивать слегка будет всех», — рассказал газете «ВЕК» астролог Александр ПАНФИЛОВ.

Он советуют всем костромичам изучать астрологию.

Александр утверждает, что это не фантастическая наука, а математика, которая подкреплена тысячами судеб.

Кстати, у него самого жизнь наладилась только благодаря астрологии.