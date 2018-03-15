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ГБУ ЦД «Личность», Медиков ул., 3. «Мудрость в переплете»
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ГБУ ЦД «Личность», Медиков ул., 3. «Мудрость в переплете» 

Управа района Царицыно города Москвы 15 марта 2018
13 марта, в канун Дня православной книги в Центре досуга «Личность» прошла интерактивная лекция «Мудрость в переплете». Этот день приурочен к замечательному событию в истории нашего Отечества, когда диакон Иван Федоров впервые отпечатал книгу на Руси.
Священник местного прихода — отец Петр рассказал, как появление печатной книги изменило жизнь людей. Раньше, чтобы передать информацию в письменном виде, нужно было писать от руки, и написание книг отнимало много времени и сил. Этому делу посвящали себя монашествующие. Ежедневно в монастырях на протяжении долгих часов, дней, лет монахи переписывали книги, и все равно книг не могло появиться столько, сколько требовалось. Изобретенное в Западной Европе книгопечатание на Руси впервые осуществилось трудами диакона Ивана Федорова, и сегодня мы празднуем этот день.
Не в каждой книге вы найдете хорошее содержание. Книги бывают разные. Поэтому первая и главная задача, которая стоит перед мыслящим читателем, ― отобрать для себя книги полезные, те, которые помогали бы формировать убеждения, укреплять нравственное начало, приобретать профессиональные навыки, становиться образованным, умным, сильным и добрым человеком. В книгах содержится опыт предыдущих поколений, мудрость, которая была обретена до нас с вами, и очень важно приобщиться к этой мудрости.
В заключение лекции отец Петр ответил на многочисленные вопросы из зала.
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