Обзор Q. U. B. E. 2

Коротенький пазл в лучших традициях Portal.

Пока фанаты Portal и Portal 2 уже который год ожидают анонс третьей части любимой серии, за жанром комнатных пазлов приглядывают инди-разработчики. В 2013 году неплохо себя показала Antichamber, а в 2016 навела шороху The Witness, задравшая планку логических задачек до небес. Q. U. B. E. 2 старается не сбавлять оборотов, следуя проверенной временем классической схеме. Забегая наперёд сразу предупрежу — игра понравится фанатам первой части, а вот опытному современному геймеру покажется немного странной.

Вначале стены немного давят, выглядит словно дом для душевно больных

Сюжет загадочный и даже мистический. Главная героиня просыпается в беспамятстве, вокруг нет ни единой живой души. По своего рода рации с ней периодически общается странный голос. С таким-вот нолём информации приходится взбираться вверх по огромной башне, напоминающей конструктор Lego. Первое время кажется, что всё происходит в космосе на инопланетном корабле, но вскоре становится ясно — многое не сходится. Да и намерения голосов в голове вызывают подозрения.

Сам рассказ подаётся рвано. Героиня частенько задаёт вопросы вида «А, что? Повтори?», а в ответ получает невнятные и расплывчатые указания или взаимоисключающие друг друга детали. А натыкаясь на самые обычные вещи, почему-то, удивляется (вентиляторы явно не чудо техники). Девушка ни разу не задумывается о еде или воде, да и наличие телепортации заставляет задуматься — не является ли она куском кода? Поэтому выстроить на сюжете какие-то сопереживания или эмоциональную связь с геймером не получается.

На главной странице Steam выставили много красивых скринов, а вот реальность выглядит не так уж круто с плоскими тучками и монотонными задниками

Многие хвалят графику Q. U. B. E.2 так, будто на дворе всё ещё 2004 год. В действительности ничего крутого и запоминающегося в игре нет. Большая часть комнат выполнена в единственном цвете и лишь те самые кубы вносят пусть и небольшое, но разнообразие. Чуть позднее добавляются новые краски, поэтому на фоне монотонности первого часа всё начинает восприниматься более ярко.

Управление не особо отзывчивое, да ещё и физика страдает на обе ноги. На одном из пазлов ближе к финалу я окончательно застрял, так как не могу правильно встать на квадратный 'куб' и запулить себя через комнату. Также доставляют местные шумы, вшитые в музыкальные композиции. Нет, сам саундтрек хорош, вот только громкий гул на заднем плане сильно лупит по ушам. Снижение громкости эффектов и окружения не помогло. Также заметил слабое влияние настроек на показадель FPS.

Местами, всё же, весьма атмосферно и даже страшненько (скримеров нет)

Геймплей, да. Мы имеем сеть кишкоподобных коридоров, а между ними квадратные комнаты. Каждый пазл решается за секунды, а вот проходится уже минуты. Зачастую решение слишком интуитивное и поверхностное, причём оно всегда одно единственное. Нет тут никаких ветвистых путей, нет секретов и нет отсылок. Поэтому лично я на первом часу был заинтригован, на втором начал скучать, а после третьего захотел игру удалить. Всё чрезвычайно линейно и предсказуемо, порой бывает заходишь в комнату и без остановки её пробегаешь, решая задачи на лету.

Сложность очень низкая. Если The Witness заставляла думать и искать новые подходы, то Q. U. B. E. 2 просто садит тебя в манеж перед задачками вида «2+2=?». Причём главная проблема таится в невозможности быстро выполнить манипуляции с кубами. Тут понадобится правильно выстраивать тайминги разных частей пазлов, а также правильно рассчитывать высоту и угол прыжков. Это утомляет. Ещё и переходы между комнатами занимают чуть ли не половину игрового времени, частенько предлагая пройти серию скучных трамплинов или проехаться на лифте.

Очередная комната тянет время, заставляя попусту бегать и прыгать

Общая продолжительность составляет 3-4 часа. Мне кажется, маловато будет за цену в $9… Причём уже в первый день на прилавке появился Season Pass за двойную стоимость, где вам предлагают вложиться в два будущих дополнения. По внутренним ощущениям, эти два DLC должны были входить в релизную версию. Местами она действительно выглядит недосказанной и недопоказанной. Зато пазлы почти никогда не повторяются, это прибавляет разнообразия. Каждый эпизод отводится под отдельную самостоятельную механику.

У героини нет ног при взгляде вниз. Вот не люблю я такого! И это не придирка — иногда нужно чётко становиться на кубы, чтобы перелететь на них расстояние. Коллизия объектов выполнена не лучшим образом, часто приходится неоднократно проверять траекторию движения кубов, прежде чем пройти комнату. То есть, решение ты находишь за секунду, а выполнение отнимает уйму времени и попыток. В руках ничего носить нельзя, они служат сугубо для смены типа кубов. Навёл на панель, левой кнопкой перекрасил цвет, правой активировал действие — это все премудрости управления.

Вот вам одна из максимально насыщенных красками сцен

Несмотря на явные недостатки, Q. U. B. E. 2 успешно выполняет основные цели пазлов. Во-первых, после решения задачек всё равно получаешь удовольствие «я сделал это». Есть даже несколько мест, над которыми предстоит несколько минут ломать голову. Во-вторых, игрушка интуитивно понятная, простая в освоении и разнообразная. Она охватывает казуальный спектр геймеров и отлично подойдёт детям. В-третьих, имеется дух приключения и загадочности, даже немного киношности.

Жанровую конкуренцию проект явно не составит, геймплей больше рассчитан на консоли, нежели на ПК. Собственно, если из нижеприведенного списка вы с чем-то не знакомы, то рекомендую обратить внимание на:

Игра вышла на платформах PC (Windows), Xbox One и PS4 #игры #мнения #обзоры