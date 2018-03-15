Мужа Наташи Королевой сняли во время интима с пышной брюнеткой

В Сети появилось видео, сделанное, как говорят, на приватной вечеринке. На записи запечатлен супруг Наташи Королевой Сергей Глушко, с одной лишь простыней на причинном месте жарко прижимающегося к аппетитной темноволосой женщине (и это явно не его жена).

Недавно стриптизер Сергей Глушко (более известный под брутальным псевдонимом Тарзан) выступил в ночном клубе в Волгодонске. Говорят, общественность не должна была узнать подробности перформанса супруга известной певицы Наташи Королевой, так как вечеринка была закрытой. Но не тут-то было. Кто-то из зрителей буквально из-под полы снял страстный танец Тарзана и разместили его в Сети.

Теперь любой желающий (но кому уже есть 18 лет) может в свободном доступе оценить физические данные мужа Королевой. Стриптизер в одной простынке на сцене жарко прижимал к себе, укладывал на спину, а также ставил на четвереньки фигуристую брюнетку, которая, судя по видео, не уступала в артистизме кудрявому Глушко.

Сцена была настолько маленькой, что зрители, обступив ее, могли легко разглядеть все подробности чрезвычайно откровенного эротического танца артиста и его несколько неумелой партнерши. Посетители клуба, кто посмеиваясь, кто с широко раскрытыми глазами, внимательно следили за действом, а те, кто порасчетливее, снимали происходящее на сцене на телефон.

Можно подумать, что за Глушко и его пышной дамой следили исключительно женщины, но нет. На видео можно легко рассмотреть, что среди гостей заведения много и мужчин, которые с не меньшим любопытством смотрели на перформанс Тарзана.

В комментариях в Сети общественность поделилась своим мнением. Интернет-пользователи заявили, что танец стриптизера оказался уж слишком откровенным. «чет перебор мне кажется (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», «Какой кошмар!», «Это ж позор! Как Наташа это все позволяет?», «О боже какой ужас. :DDDD﻿», «Наташа королева уже не та﻿», «Мрази!﻿», — высказали свое мнение пользователи Сети.