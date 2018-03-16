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Больше 50 лет вместе: в Мещанском районе поздравят ветеранов супружеской жизни
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Больше 50 лет вместе: в Мещанском районе поздравят ветеранов супружеской жизни 

Управа района Мещанский города Москвы 16 марта 2018
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Чествование пар, которые прожили в браке свыше 50 лет проведут в Территориальном центре социального обслуживания «Мещанский» 16 марта.
Всего в районе таких пар 10. Отмечается, что некоторые из них перешагнули рубеж в 60 лет брака.
— Это будет очень трогательное и доброе мероприятие. Мы будем вызывать супругов на сцену, говорить им теплые слова и вручать небольшие подарки, — прокомментировала заведующая Отделением дневного пребывания центра Марина Яшина.
Ветеранов семейной жизни поздравят депутаты муниципального собрания Надежда Толмачева и Алексей Ретеюм и глава управы Мещанского района Дмитрий Башаров.
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