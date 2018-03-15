Чаще всего жители Ростова готовы бесплатно отдавать животных, а принимать в дар — детские вещи

В честь Международного дня добрых дел сервис объявлений Юла узнал, что ростовчане готовы отдавать бесплатно 2% всех объявлений, которые ежегодно появляются на Юле, — это товары, с которыми люди готовы расстаться бесплатно. Жители Ростова не стали исключением — они активно размещают объявления с предложением безвозмездно отдать свои вещи. Чаще всего ростовчане готовы дарить животных. За последний год более 26% объявлений с пометкой «бесплатно» было создано именно в этой категории. На втором месте оказались различные детские вещи, набрав чуть менее 18%. На третьем — предметы женского гардероба с 16%. Кроме того, жители Ростова-на-Дону готовы безвозмездно отдавать товары для дома и дачи, вещи из категории «хобби и развлечения», товары для ремонта и многое другое. В список вещей, которые люди готовы подарить, попали даже телефоны и планшеты, бытовая техника, компьютеры и автотовары. А вот принимают в дар ростовчане охотнее всего детскую одежду и товары (26% всех сделок по бесплатным объявлениям за последний год), животных (25%) и предметы женского гардероба (21%). Кроме того, популярными категориями товаров, которые с удовольствием бесплатно забирают горожане, оказались предметы мужского гардероба, товары для красоты и здоровья, хобби и развлечений, а также телефоны, планшеты и бытовая техника. Больше всего бесплатных лотов в Ростове было создано на Юле в октябре 2017 года. В этом же месяце состоялось и больше всего сделок по таким объявлениям. Меньше всего ростовчане были готовы бесплатно отдавать свои вещи в декабре 2017 и феврале 2018 года.